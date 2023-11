Brniště na Českolipsku má od sedmi investorů nabídky na stavbu větrného parku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Brniště na Českolipsku dostalo na začátku listopadu od sedmi investorů nabídky na výstavbu větrného parku. Zájem původně projevilo devět firem, dvě ale nabídky nepodaly, řekl ČTK starosta Brniště Michal Vinš (NEZ). Impulzem byl zájem společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje o výstavbu šesti až osmi větrných elektráren v prostoru pod Brnišťským kopcem, směrem na Velenice. Obec si teď nechá čas na vyhodnocení nabídek, vybrat chce ty nejvýhodnější a pokračovat ve vyjednávání.

Obec nechce podle Vinše přistoupit na první nabídku, ale vybrat tu nejlepší. U obce by měly podle něj vyrůst větrné elektrárny o výšce sloupu 125 metrů a průměru rotoru až 150 metrů, každá o instalovaném výkonu pět až sedm megawattů. Od nejbližšího domu by měly být vzdálené přes kilometr. "Dali jsme si teď nějaký čas, každý si ty nabídky zhodnotí, pak si k tomu sedneme a budeme je (investory) dál oslovovat," řekl starosta. V hodnotitelském týmu jsou podle něj jak příznivci, tak odpůrci projektu.

K záměru vyhlásila již dříve obec anketu mezi obyvateli, do níž se zapojila zhruba čtvrtina ze 420 domácností. Více než polovina respondentů v anketě vyjádřila výstavbě podporu, asi čtvrtině by to nevadilo a zhruba pět procent, z nich by projekt podpořilo, pokud by z toho měli nějaký hmatatelný užitek. Zásadně proti bylo 17 procent hlasujících a spíše proti necelá dvě procenta. Podle starosty lidé nepřijdou zkrátka. "Polovina peněz, které investice přinese, půjde do obecního rozpočtu, druhá se pak rozdělí mezi občany Brniště, kteří mají v obci trvalé bydliště," dodal Vinš.

V Libereckém kraji je podle webu České společnosti pro větrnou energii 31 větrných elektráren v sedmi lokalitách v příhraničí ve Frýdlantském výběžku a okolí Hrádku nad Nisou na Liberecku. Zařízení s celkovým instalovaným výkonem přes 50 megawattů dodala loni do sítě více než 104 gigawatthodin elektrické energie.

Vedle Brniště by mohl v Libereckém kraji další větrný park vyrůst nedaleko Frýdlantu, i když zřejmě bude menší, než jaký společnost W.E.B. původně plánovala. V Dolní Řasnici, Horní Řasnici a Krásném Lese chtěla firma postavit devět větrných elektráren, ale obyvatelé Horní Řasnice odmítli výstavbu dvou z nich letos v lednu v referendu. V dalších dvou obcích lidé v referendech záměr podpořili.

Další větrníky možná přibudou poblíž Hrádku nad Nisou, kde společnost JRD Group plánuje rozšíření větrného parku u Václavic. Zatím tam stojí 13 větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 26 megawattů a jde o druhý největší větrný park v České republice. Starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka (Hrádek potřebuje změny!) už dříve ČTK řekl, že o případném rozšíření parku bude rozhodovat městské zastupitelstvo a předcházet tomu bude anketa mezi obyvateli.

