Brno bude mít šest vrtů artéské vody, použije ji jako záložní zdroj

Brno bude mít šest vrtů artéské vody, které chce využít pro nouzové zásobování města při krizových haváriích, sdělil primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Vrty budou zakonzervované a pravidelně revidované. V případě využití by voda nešla do vodovodního řadu, ale do cisteren nebo baliček. Podle Hladíka totiž voda nesplňuje normu, protože je tvrdá a železitá, pít se ale dá. Artéské vody jsou hluboko asi 100 metrů pod městem, pocházejí ze třetihor.

Nyní Brno čerpá vodu z vírského a březovského vodovodu. Zásobují oblast Brna i okolí jako Šlapanice nebo Kuřim. "Je asi pro 600 000 lidí, u kterých je dnešní spotřeba včetně sprchování, splachování a tak dále 107 litrů na člověka za den, což znamená 500 vteřinových litrů. Pro krizové zásobování je pětinová vydatnost, tedy 100 vteřinových litrů. Šest vrtů by mělo vydat 150 vteřinových litrů," řekl Hladík.

Město mělo z minulosti několik vrtů artéské vody, z toho 18 prozkoumalo a našlo jeden vhodný v Kníničkách. Dále odborníci vytipovali několik lokalit pro nové vrty a město našlo pět vhodných míst. Nacházejí se v Brněnských Ivanovicích u Makra, v areálu CTP v bývalé Škrobárně, na Šujanově náměstí, v areálu Tepláren Brno a na Žabovřeských loukách. "Nejvydatnější je v místě bývalé Škrobárny, vydává až 48 litrů za sekundu," řekl Hladík.

Podle něj je potřeba vrty upravit tak, aby z nich bylo možné v případě nouze rychle dostat vodu k obyvatelům. "Letos upravíme na stáčírnu vrt v Kníničkách. Pět nových vrtů vyprojektujeme, povolíme a dokončíme v průběhu příštího roku. Do konce roku 2023 bychom mohli mít hotovo," dodal Hladík.

Artéská voda je podzemní voda mezi dvěma nepropustnými vrstvami, které mají zakřivený tvar. Když se artéská voda narazí vrtem nebo studnou, samovolně vyvěrá a nemusí se čerpat.

