Průzkum artéského vrtu v Kníničkách potvrdil, že může zásobovat obyvatele Brna

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hydrogeologický průzkum artéského vrtu v Kníničkách poblíž Brněnské přehrady potvrdil vhodnost výběru a užití pro nouzové zásobování obyvatel Brna pitnou vodou. Před dokončením je tak návrh technických úprav vrtu tak, aby z něj cisterny mohly čerpat vodu. Stavební úpravy budou následovat v příštích měsících, pokud nebude nutné povolení. ČTK to řekl náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).Zdroj v Kníničkách je jediným vhodným artéským vrtem v Brně, jenž může sloužit jako záloha pro zásobování pitnou vodou. Pochází ze 60. let, avšak od 90. let není využíván. Jeho kvantitu i kvalitu ověřil hydrogeologický průzkum. Výsledky jsou příznivé a město o vrtu dále uvažuje pro krizovou infrastrukturu. "Bude tam čerpadlo a vrt nachystáme tak, aby jej mohla užívat technika vodáren. Původně jsme uvažovali o hasičích, ale jedná se o pitnou a velmi kvalitní vodu," poznamenal náměstek.

Pokud nebude nutné získat stavební povolení, mohl by být vrt nachystaný v polovině roku. V opačném případě bude záležet na vydání povolení. Brno chce vybudovat další vrty, například v Brněnských Ivanovicích, v bývalých škrobárnách v areálu CTP nebo v areálu Tepláren.

reklama