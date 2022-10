Budějovická teplárna spustila fotovoltaickou elektrárnu, ročně vyrobí 220 MWh

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Budějovická teplárna zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem 233 kilowatt. Předpokládá, že tak ročně vyrobí zhruba 220 megawatthodin (MWh). Do elektrárny investovala 6,4 milionu Kč bez daně, z toho 2,6 miliony pokryla evropská dotace. Firma uvedla, že na střechách provozních budov v Novohradské ulici je 593 solárních panelů. Energii z nich spotřebuje ve výrobních provozech a pokryje část své spotřeby, jako při pohonu oběhových čerpadel horkovodní sítě.

"Celé zařízení jsme postupně zprovoznili od 4. října, a tak nám při testování přišlo vhod i tereziánské babí léto s dostatkem slunečního svitu. Jde o náš první solární projekt, který potvrzuje trend k využívání obnovitelných zdrojů. Bereme ho jako ověřovací, který zároveň tvoří vhodný doplněk naší stabilní výroby energií. Další solární zdroje zamýšlíme vybudovat například na střechách připravovaného Zevo Vráto a na zrekultivovaném odkališti Hodějovice. Klademe důraz na to, aby se nemusela zabírat zemědělská či jinak využitelná půda," řekl Martin Žahourek z představenstva firmy.

V příští topné sezoně od roku 2023 by měla teplárna začít využívat horkovod z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Potrubí má být dlouhé 26 kilometrů. Temelínské teplo by mělo pokrýt 50 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů. Dále chce firma začít stavět v roce 2025 zařízení pro energetické využití odpadu (Zevo). Bude v areálu ve Vrátě, hotové má být koncem roku 2028. Roční kapacita by měla být 160 000 tun odpadů.

Ceny tepla na další rok oznámí teplárna začátkem prosince. Předpokládá, že nezdraží skokově a že to bude méně než o inflaci. Zdražení bude v jednotkách procent, domácnost tak navíc proti letošku zaplatí ročně nanejvýš několik set korun, řekl již dříve na dotaz ČTK primátor Jiří Svoboda (ANO). Letos od 1. ledna zvedla teplárna ceny o osm procent. Gigajoule (GJ) tepla stojí 691 korun včetně DPH. Pro byt tak stouply měsíční náklady asi o 80 korun.

Budějovická teplárna loni vyrobila 1623 terajoulů (TJ) tepla, meziročně zhruba o 9,5 procenta víc. Výroba elektřiny vzrostla o 41 procent na 106 178 megawatthodin (MWh). Tržby z prodeje výrobků a služeb stouply loni téměř o 13 procent na 981,5 milionu korun. Zisk před zdaněním byl meziročně podobný, 23,8 milionu Kč, o necelé procento vzrostl zisk po zdanění na 19,3 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Loni připojila teplárna 280 nových bytů. Počet napojených domácností stoupá několik let, je jich téměř 30 000, dalšími zákazníky jsou firmy a instituce. Firma zaměstnává kolem 220 lidí.

Distribuční síť teplárny měří 163 kilometrů, z nichž je 85 kilometrů parovodů, 33 kilometrů horkovodů a 45 kilometrů teplovodů. Teplárna vytápí také 215 firem a 173 institucí včetně škol, obchodů a zdravotnických zařízení.

