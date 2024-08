Budkov na Třebíčsku obnoví potok, rybník a tůně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Budkov na Třebíčsku chce příští rok vrátit do původního toku potok Bihanka, vybudovat na něm rybník a tůně. V údolí potoka podle něho dřív rybník býval. Kvůli změně hospodaření zanikl a potok byl svedený do betonových rour, řekl starosta Budkova Jiří Záškoda."Víme i podle starých map, že na tom místě rybník byl. Rozhodli jsme se do toho zainvestovat a obnovit ho. Navíc jsme si řekli, že by bylo v dnešní době dobré udělat ještě něco pro zadržení vody v krajině, protože Budkovsko bylo jednou z nejpostiženějších oblastí kůrovcovou kalamitou a je na klimatu znát, že je tady čím dál větší teplo. Lesy to pomáhaly trochu klimatizovat. To se ale teď neděje," řekl Záškoda. Víc než rybník podle něho v období sucha krajině prospějí mokřady, které postupně vzniknou z vytvořených průtočných i neprůtočných tůní.

Plocha, kterou chce obec upravit, má asi sedm hektarů. Přibližně tříhektarový rybník na ní nebude sloužit k intenzivnímu chovu ryb. Nebude ani určený primárně k rekreaci, i když podle Záškody může některým k letnímu koupání vyhovovat.

"Je to voda, která je kousek od pramene. Pokud bude rybník přístupný, voda v něm bude sice studená, ale pěkně čistá. Takže se nabízí pro místní k hezké procházce i vykoupání. Zásadní rybí osádku v rybníku neplánujeme. Bude buď velmi omezená, nebo bude muset vzniknout přirozenou cestou," řekl Záškoda.

Aby mohla obec obnovit rybník i potok, musela vyřešit změnu územního plánu. Louku má nyní pronajatou zemědělské družstvo, proto na ní práce nezačnou dřív než na podzim po skončení zemědělských prací. Dodavatele už obec vybrala. Do nákladů musela podle starosty zahrnout i 200 000 korun, které si nárokuje Povodí Moravy za to, že se revitalizací znehodnotí potrubí, kterým nyní potok vede.

"Chápu jejich vnitřní předpisy a to, že musejí postupovat s péčí řádného hospodáře. Ale je to zvláštní systém. Naúčtují nám 200 000 korun za znehodnocení majetku, za desítky let staré roury, když vlastně zhodnocujeme něco mnohem důležitějšího - přírodu a krajinu," dodal Záškoda.

Na záměr za více než 22 milionů korun získal evropskou dotaci z Operačního programu životní prostředí. Z vlastního rozpočtu je obec s přibližně 350 obyvateli připravená investovat asi tři miliony korun.

