Budoucnost přináší výzvy, na které se zemědělství nebude schopno adaptovat. Změnit se musí dnes

Půdní a vodní zdroje jsou dnes vytěžovány bezprecedentním tempem, což v kombinaci s klimatickými změnami klade zásadní překážky schopnosti lidstva uživit sebe samotné. / Ilustrační foto

Půdní a vodní zdroje jsou dnes vytěžovány bezprecedentním tempem, což v kombinaci s klimatickými změnami klade zásadní překážky schopnosti lidstva uživit sebe samotné. Takové je hlavní pesimistické poselství zprávy pro OSN, pod kterou je podepsáno 100 expertů z dvaapadesáti zemí. Píše o tom New York Times

Dveře příležitostí, jak adresně čelit akutním hrozbám, se pro lidstvo až příliš rychle uzavírají. Půl miliardy lidí už dnes žije v místech měnících se na poušť a rychlost ztráty půdy deseti až stonásobně překonává její vznik a obnovu. Klimatické změny k těmto hrozbám ještě přidávají, s tím, jak se povodně, sucho, bouře a další typy extrémního počasí zasazují o ztenčování možností výživy lidstva. V současnosti zůstává 10 % světové populace podvyživeno a někteří z autorů studie varují, že jejich hlad povede k dalším přeshraničním migracím. Například Pete Smith z univerzity v Aberdeenu, jeden z autorů, trefně podotýká: „Lidé nezůstanou tam, kde mají zemřít. Zvednou se a migrují jinam.“ Kam?

Hovoří se o Evropě a Severní Americe, protože dnes ekonomicky silnější regiony mají potenciál případné výkyvy v zásobování potravinami vykrýt snáze, než regiony chudší. Úplně jednoznačné to ale není. Jak podotýká jedna z autorek, Cynthia Rosenzweigová, výzkumnice z Goddardova institutu NASA, velké riziko tkví v tom, že potenciální scénáře hladomoru mohou vzniknout na několika kontinentech současně. Poměrně černá zpráva ale nabízí i východiska s nadějí. Pokud tedy lidstvo začne jednat okamžitě. Jedním ze zásadních bodů, které je zapotřebí tváří v tvář hrozící krizi s výživou lidstva učinit, je zcela přehodnotit systém využití půdy a zemědělství po celém světě, stejně jako globálně proměnit spotřebitelské chování.

Řešení máme k dispozici. Jen je začít plnit

Ve zmíněných praktických návrzích se hovoří o zvýšení produktivity půdy, snížení plýtvání s potravinami nebo o proměně stravovacích návyků. „Některá z těchto opatření si žádají pozornost, další finanční podporu, jiné vhodné prostředí. Podstatné je, že všechny jsou dostupné už nyní,“ říká Pamela McElwee, další z autorů. „To všechno můžeme začít dělat hned.“ A přesně o to se také tato zpráva, za kterou stojí kolektiv IPCC, snaží. Skrze report odborníků má Organizaci spojených národů zprostředkovat materiál, dle kterého by měly začít jednotlivé vlády zemí začít konat. Jinak to dopadne špatně. V důsledku nárůstu teploty a zvýšených koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře například dojde ke snížení výnosu zemědělského hospodářství, sucho urychlí degradaci půdy.

Jak autoři podotýkají: „Schopnost přizpůsobit se takovým změnám přesahuje možnosti zemědělství.“ A proto je lepší se postarat o to, aby k nim vůbec nedošlo. Klimatické změny prý už dnes poškozují zemědělství a jejich projevy vedou od nižší úrody, přes katastrofální požáry, erozi, desertifikaci až po zvyšování hladiny oceánů. A pokud budou emise skleníkových plynů pokračovat v růstu, zrovna tak bude klesat i dostupnost potravin a růst jejich cena. Zemědělství je přitom podle autorů zprávy zrovna tak první obětí, jako viníkem. Některé činnosti, například vysoušení mokřadů pro zakládání plantáží palem olejných, uvolňuje do atmosféry ohromné množství uhlíku. Zúrodnění hektaru bažin je ekvivalentem spálení 20 000 litrů benzínu. Ročně je do atmosféry uvolněno 5 gigatun skleníkových plynů jen kvůli odlesnění půdy (jen pro srovnání – na fosilní průmysl připadá 37 gigatun). Efekt je pak podobný jízdě 600 milionů osobních automobilů. Co se s tím dá dělat?

Dělejme to jinak a lépe

Adresně zasáhnout a celo-systémově změnit přístup k půdě. Modifikovat to, jak přistupujeme k produkci potravin a jak je distribuujeme, změnit management péče o hospodářské systémy. Zajistit větší diverzifikaci pěstovaných plodin, odstranit omezení v obchodu a vývozu. A samozřejmě, neplýtvat. Protože čtvrtina vypěstovaných potravin dnes přijde vniveč.

Zpráva také příhodně zmiňuje, že se snaha o zajištění zásobování světa potravinami a snižování uhlíkových emisí může snadno dostat do vzájemného konfliktu. Například biopaliva a další plodiny pěstované za účelem energetického zhodnocení mohou vést k dalšímu odlesnění, vzniku nových pouští a degradaci půdy. To samé pak platí i pro horečně vysazované velké objemy stromů, které mohou vytlačit hospodářské plodiny a zvířata na neúživnou půdu. Pokud se přidržíme modelu „vysazovat tolik stromů, kolik je jen možné“, můžeme ročně dostat z atmosféry okolo 9 gigatun uhlíku. Ale také tímto přístupem zvýšíme cenu potravin do roku 2050 o 80 %. „Nemůžeme prostě jen sadit stromy, abychom se dostali z problémů, ve kterých teď jsme,“ říká McElwee. I tak je podstatné, že změny, které prý učiníme nyní, nám pomohou vyvarovat se nevratných ztrát v budoucnu.

