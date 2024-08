Bulovka na Liberecku bude mít referendum k možné výstavbě větrných elektráren

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obyvatelé příhraniční Bulovky ve Frýdlantském výběžku na Liberecku budou za měsíc v místním referendu rozhodovat, zda chtějí mít v budoucnu na území obce větrné elektrárny. O jeho uspořádání rozhodli zastupitelé Bulovky. Referendum se bude konat souběžně s krajskými volbami, které budou 20. a 21. září. Starostka obce Romana Šidlová (Za obec krásnější a živější) ČTK řekla, že by mělo odpovědět na otázku, zda Bulovku otevřou záměrům výstavby větrných elektráren."Zájem investorů tady je," dodala starostka. V referendu budou obyvatelé obce odpovídat na otázku: "Souhlasím s výstavbou větrných elektráren ve správním území obce Bulovka?“.

Obec sice s nikým konkrétním domluvená není, část místních se ale výstavby větrných elektráren obává. Pod nesouhlasnou petici a vypsání referenda se letos na jaře podepsalo zhruba 200 místních obyvatel a chalupářů. Bulovka, pod níž patří i Dolní Oldřiš a Arnoltice, má bezmála 1000 obyvatel.

Obec letos nejprve uspořádala anketu, kterou spojila s červnovými volbami do Evropského parlamentu. "Účast byla malá, výsledek takový nicneříkající, a proto se zastupitelstvo usneslo, že uděláme referendum," uvedla Šidlová. Ankety se zúčastnilo 229 obyvatel, což je necelá třetina voličů v obci. Z hlasujících bylo 53 procent pro to, aby obec jednala s investory o možné výstavbě větrných elektráren, ale zároveň 51 procent pro referendum.

Jak by takový větrný park mohl v Bulovce vypadat, představili letos v dubnu na besedě obyvatelům obce zástupci společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. Podle jejich záměru by dvě až tři větrné elektrárny mohly být v části Dolní Oldřiš a další dvě až tři přímo v katastru Bulovky. Přípravu projektu ČEZ odhadl minimálně na pět až sedm let

V této části Frýdlantského výběžku nejde o jedinou zvažovanou lokalitu pro výstavbu větrných elektráren. Firma W.E.B Větrná energie plánuje postavit zhruba pět kilometrů od Bulovky sedm větrných elektráren. Šest by jich mělo vyrůst v Dolní Řasnici a jedna v Krásném lese, v obou obcích byli obyvatelé v referendu pro. Firma chtěla postavit i další dvě v Horní Řasnici, tam byli naopak obyvatelé v referendu proti.

