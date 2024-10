Candáti pomohli zlepšit kvalitu vody ve Stříbrném rybníku v Hradci Králové

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Vysazení candáti se živí převážně jikrami bílých ryb, jako jsou perlín, plotice nebo cejn. Bílé ryby pak nesnižují množství zooplanktonu, který se živí sinicemi.

Stovky candátů obecných vysazených na jaře pomohly zlepšit kvalitu vody ve Stříbrného rybníku ve stejnojmenném kempu u Hradce Králové. Kvalita vody každý rok trpí sinicemi a cílem města je udržet kvalitní vodu po celou koupací sezonu. Candáti pomohli snížit množství takzvaných bílých ryb, jejichž výskyt množení sinic přispívá. Naplno by se přínos candátů měl projevit během několika let. Uvedl to náměstek primátorky Miroslav Hloušek (ODS).O kemp i rybník se stará společnost Městské lesy, která zlepšení kvality vody v rybníku pokládá za velmi důležité pro klienty kempu i hradeckou veřejnost.

"Na jaře plánujeme opět vysadit další stovky candátů, kteří by měli znovu přispět k redukci bílé ryby," uvedl ředitel Městských lesů Milan Zerzán. Současně s vysazením candátů Městské lesy v rybníku zakázaly rybolov a přikrmování ryb, protože rozkládající se potrava může být zdrojem fosforu, který přispívá množení sinic.

Přestože letos v létě byly teploty vyšší než v předchozích letech, hygienici koupání v rybníce nezakázali, uvedla radnice. Lesníci to přisuzují právě aktivitě dravého candáta. Koupací sezona na Stříbrném rybníku letos skončila 18. srpna, v předchozích dvou letech končila již na konci první srpnové dekády.

Použití candátů je podle podle Hlouška postup šetrný k přírodě a také je levný. Letos asi 500 candátů přišlo na 40 000 korun. "Jedná se o opatření dlouhodobého rázu, výsledného a požadovaného efektu dosáhneme postupně. Již nyní jsou však patrné první změny," uvedl.

Vysazení candáti se živí převážně jikrami bílých ryb, jako jsou perlín, plotice nebo cejn. Bílé ryby pak nesnižují množství zooplanktonu, který se živí sinicemi. Přemnožená bílá ryba také víří bahno, z něhož se vyplavují fosfor a další živiny vhodné pro sinice.

Jedním z dalších opatření na zlepšení kvality vody v rybníku by mohlo být vybudování mokřadů na přítocích do rybníka, především pak na Bělečském potoce. Mokřady by fungovaly jako kořenová čistírna a zajistily by zlepšení kvality přitékající vody. V úvahu by podle radnice také přicházelo finančně a technicky náročné odbahnění Stříbrného rybníka.

Stříbrný rybník je oblíbeným místem ke koupaní Hradečanů, jeho areál s kempem ročně navštíví desetitisíce lidí. Kemp Městské lesy provozují od roku 2020, od té doby do jeho modernizace a vylepšení daly desítky milionů korun. Rozloha kempu je 13 hektarů, z toho asi polovinu zabírá vodní plocha.

