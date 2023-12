Část poslanců byla kritická k zákazu výstavby velkých center na nejlepší půdě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Někteří poslanci ze sněmovního zemědělského výboru se na dnešním jednání se stavěli kriticky k vládní novele, podle níž by se na nejkvalitnější zemědělské půdě nesměla stavět velká nákupní a logistická centra ani fotovoltaické elektrárny. Velmi rezervované stanovisko představil zástupce Hospodářské komory Jan Mraček, podle kterého by v Česku platila nejpřísnější ochrana zemědělského půdního fondu v celé Evropě. Zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí naopak navrhované změny hájili. Výbor projednávání předlohy přerušil. Uspořádá k ní diskusi.

"Plošné zákazy nic nevyřeší," řekl Ivan Adamec (ODS), který vede hospodářský výbor. Vládní návrh je podle něho příliš striktní. "Já to považuju za sociální inženýrství," prohlásil. Hospodářství má podle Adamce jiný zájem než ochrana životního prostředí a jde o to najít soulad. Jeho stranický kolega Petr Bendl varoval v souvislosti s novelou před tím, aby neplatilo rčení "mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky".

"Domníváme se, že například v okolí některých měst typu Brna, Olomouce, Mladé Boleslavi by v podstatě nebylo možné v případě ex lege zákazu už postavit jediné logistické nebo obchodní centrum," řekl Mraček. Soudí, že by měl vzniknout kompromisní pozměňovací návrh.

Podle politického náměstka ministra zemědělství Radka Holomčíka (Piráti) už novela kompromisní je, kdy na nejkvalitnější půdě nezakazuje například bytovou výstavbu. "Z našeho pohledu to není debata o tom, co kde zakážeme, ale debata o tom, jestli nejkvalitnějším půdám přiznáme vyšší ochranu," podotkl. Obdobně se vyjádřil pirátský náměstek ministra životního prostředí Jiří Lehejček, který zdůraznil, že nejde o o absolutní zákaz výstavby. Podotkl také, že nejkvalitnější půda tvoří asi 40 procent celkové rozlohy zemědělské půdy.

K zastáncům návrhu se přidal předseda zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09). Uvedl, že přínos skladovacích hal a hypermarketů "dramaticky nevidí". "Zastaví se půda, mění se krajinný ráz," řekl.

Nejkvalitnější zemědělská půda v Česku je zařazena do první a druhé třídy ochrany podle takzvané bonitované půdní ekologické jednotky. Právě na tomto typu půdy by na základě novely platil zákaz výstavby obchodních a logistických center s rozlohou nad jeden hektar a běžných fotovoltaických elektráren. Zařízení na získávání solární energie by se na zemědělské půdě směla stavět jen jako agrovoltaická.

Pokud by územní plán do budoucna předpokládal využití nejkvalitnější půdy například pro stavbu skladovacích hal, muselo by být stavební povolení na tento záměr vydané do pěti let od účinnosti novely. Přechodné ustanovení má v této době umožnit odebrání půdy ze zemědělského půdního fondu. Po uplynutí lhůty už nemá být možné půdu první a druhé třídy pro tyto záměry z fondu vyjmout ani v případě, že by tyto plochy byly určeny v územním plánu na obchod nebo skladování.

reklama