Centrálu německé SPD pachatelé počmárali hesly ke klimatické krizi

Centrálu německé sociálnědemokratické strany (SPD) v Berlíně v noci na dnešek počmárali neznámí pachatelé nápisy týkajícími se klimatické krize. Informovala o tom agentura DPA. Podle policejního mluvčího má čin zřejmě politický motiv. Odpoledne prostranství před stranickým sídlem zablokovali účastníci demonstrace, kterou svolalo ekologické hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost).

Zaměstnanci bezpečnostní firmy nad ránem zpozorovali čtveřici zakuklených lidí, kteří nápisy stříkali na sídlo centrály SPD v berlínské čtvrti Kreuzberg a pak utekli. Největší nápis je asi devět metrů vysoký, nejmenší jeden metr. "2045 je pozdě," uvádí se na jednom z nich. Vláda končící kancléřky Angely Merkelové v květnu rozhodla, že v roce 2045 bude Německo klimaticky neutrální.

Dnes odpoledne se před Domem Willyho Brandta, který je sídlem SPD, shromáždilo zhruba 200 lidí. Jednalo se o účastníky demonstrace hnutí Fridays for Future, které se podle policie zúčastnilo 10 000 lidí. Účastníci demonstrace měli s sebou transparenty s hesly jako "O budoucnosti nevyjednáváme" či "Klimatická krize je teď". Několik desítek lidí se shromáždilo i před stranickým sekretariátem Zelených a protestní akce jsou hlášeny i před sídlem liberální strany FDP. Tyto tři strany vedou koaliční rozhovory o sestavení nové německé vlády. Ekologická hnutí žádají po novém kabinetu například konec využívání uhlí do roku 2030 a konec výroby automobilů se spalovacím motorem do roku 2025.

Wir haben gerade erfolgreich unsere Kundgebung am Potsdamer Platz beendet. Heute haben wir in Berlin mit 20.000 Menschen ein starkes Signal für 1,5 Grad gesetzt! Danke allen Teilnehmer*innen. #IhrLasstUnsKeineWahl pic.twitter.com/r3COtRHzCJ — Fridays for Future Germany (@FridayForFuture) October 22, 2021

Ekologické protesty se dnes uskutečnily i v dalších evropských městech. Několik tisíc lidí se sešlo ve Stockholmu či Bernu. Hnutí Fridays for Future uvedlo, že má informace o demonstracích v desítkách evropských měst. Aktivisté naléhají na vlády, aby se na nadcházející klimatické konferenci OSN COP26 v Glasgow dohodly na přísnější ochraně životního prostředí a zvýšily své závazky v boji proti globálnímu oteplování.

