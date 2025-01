Malému primátu tamarínu pestrému hrozí vyhynutí. Jeho přežití závisí na zeleni brazilského města

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přežití malého primáta tamarína pestrého závisí na městském plánování v Manausu, které je hlavním městem brazilského státu Amazonas, píše server The Guardian. Pokud město nechce dopustit vyhynutí této černo-bílé opice, jež žije pouze v okolí města, musí do nových plánu zařadit více zeleně. Rozšířil by se tím životní prostor tohoto drobného savce a z více stromů a parků by těžili i obyvatelé města, tvrdí ochránci přírody. Situace je přitom kritická - očekává se, že se populace tamarína pestrého v následujících 20 letech zmenší o 80 procent.Tamarín pestrý ve skutečnosti barvami moc nehýří, jeho tělo je černobílé. Černá je celá jeho hlava a zbytek těla pokrývají bílé dlouhé chlupy. Dorůstá velikosti veverky. Dnes jejich populace čítá 22 000 jedinců, píše The Guardian. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) zařadil tohoto chlupatého primáta do kategorie kriticky ohrožených zvířat, což je poslední stupeň před vyhynutím druhu, informuje dále The Guardian.

Tamaríni hynou kvůli rychlému a nekontrolovanému rozrůstání Manausu, který je s více než 2,2 milionu obyvatel nejhustěji osídleným městem v brazilském pralese. Od roku 1985 se metropole zvětšila o 60 procent. Okolní pole a rozšiřující se infrastruktura zvířatům berou životní prostor; největší hrozbu pro ně však představují auta na silnici.

Brazilská vláda v minulosti přišla s několika projekty, které se snažily černohlavé tamaríny ochránit, ale nepřinesly kýžené výsledky. Ochránci přírody proto navrhují daleko odvážnější plán, který cílí i na celkovou ochranu amazonského pralesa. Město by podle nich mělo začít sázet více stromů, chránit a udržovat místa se zelení a vytvářet nové takové prostory. Neprospěje to jenom malým primátům, ale i obyvatelům metropole.

"Ze zelenějšího a příjemnějšího města, kde se lidé mohou sblížit s přírodou, budou mít prospěch zvláště děti a senioři," řekl serveru Diogo Lagroteria, který předsedá vládní agentuře na ochranu biodiverzity ICMBio.

