Ceny emisních povolenek ze srpnového rekordu klesly o více než 30 procent

Ceny emisních povolenek v posledních dvou měsících klesají. V srpnu cena stoupla na rekordních téměř 100 eur (2500 Kč) za tunu, od té doby se ale o více než 30 procent snížila a v posledních týdnech se pohybuje pod 70 eury za tunu. Podle analytiků jsou za poklesem ceny zejména slabší spekulace na burze, přispívá k němu ale i zhoršení výhledu ekonomiky a možnost prodeje dodatečných povolenek.

"Obchodníci diskontují možnost prodeje povolenek až za 20 miliard eur z rezerv, které byly vyčleněny pro potřeby obchodování až do konce roku 2026," řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Toto opatření by mohla přijmout Evropská komise (EK), pokud by cena povolenek začala opět výrazně ohrožovat evropský průmysl. "S poklesem ceny a přijetím opatření v energetice však ruch okolo emisních povolenek spíše utichá," dodal.

Státy EU se na začátku měsíce shodly na rozdělení přibližně 20 miliard eur určených k podpoře energetické nezávislosti na Rusku. Ministři financí podpořili návrh připravený českým předsednictvím, na jehož základě budou moci členské země využít při přechodu k novým zdrojům energií část peněz z unijních fondů získaných prodejem emisních povolenek.

O řešení cen energií jednali představitelé EU také na neformálním summitu v Praze minulý týden. Polský premiér Mateusz Morawiecki mimo jiné řekl, že EU potřebuje společný plán pro omezení vysokých cen energií a vyzval EK, aby sáhla k dočasnému omezení cen emisních povolenek, které se podle něj na rekordním zdražení energií také podílejí.

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.

