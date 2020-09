Certifikace udržitelné produkce palmového oleje nedává podle aktuální studie smysl

Katka Pazderů 7.9.2020 05:50

Zase jedno lakování na růžovo.

Bohužel je palmový a palmojádrový olej nejvýznamnějším tukem na planetě, představuje něco okolo 66 % všech rostlinných tuků světa.

A palma, když se jednou vysadí, tak produkuje zhruba 30 let.

Odhadem bude světová produkce palmového tuku dále narůstat, až na cca 77% podíl.

Než se, doufám, dostaneme k olejům z řas, bude to ještě tak 20 let trvat.

