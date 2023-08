Ostravská zoo chystá Den bez palmového oleje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ostravská zoologická zahrada chystá na sobotu vzdělávací akci, která má upozornit na problematiku pěstování palmy olejné a mnohostranného využívání palmového oleje. Kvůli pěstování palem a vzniku plantáží totiž mizí původní porosty a s nimi i zvířata, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.

"Palmový olej se v posledních několika desetiletích stal jedním z nejpoužívanějších produktů rostlinné výroby a jeho globální spotřeba stále roste. Palma olejná, z jejíchž plodů se palmový olej lisuje, je pěstována po celém tropickém pásmu Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Zhruba 85 procent celosvětové produkce je soustředěno v Indonésii a Malajsii. Palmy jsou pěstovány na rozsáhlých plantážích, které jsou velmi často zakládány na místech vzniklých plošným vykácením a vypálením původního deštného pralesa. Spolu s lesními porosty mizí i jejich zvířecí obyvatelé," uvedla mluvčí.

Dodala, že cenný tropický ekosystém tak nahrazuje pouze jediný druh. "Plantáže se stávají 'zelenými pouštěmi', jsou plochami sice zelenými, ovšem téměř bez života. Palmový olej je obsažen téměř v každém druhém výrobku od potravin přes mycí i dekorativní kosmetiku, drogerii, svíčky, krmiva pro hospodářská zvířata i domácí mazlíčky až po technická maziva. Tak se problematika ničení původních tropických lesů dotýká i nás – spotřebitelů v České republice," doplnila Nováková.

Sobotní Den bez palmového oleje začne v areálu zoo od 11:00 a program bude připravený až do 16:00. Návštěvníci se dozví například to, jak jednotlivci mohou pomoci zmírnit dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí. Zájemci se také mohou zapojit do soutěže nazvané Nakupování bez palmového oleje.

"Pokud si během dne v zoo zakoupí u některého stánku s občerstvením nebo v restauracích určitý počet výrobků bez palmového oleje, mohou se zúčastnit slosování o ceny, které se uskuteční v 15:30 u výukového centra zoo. Všechna občerstvovací zařízení v ostravské zoo získala v minulosti certifikát o nepoužívání palmového oleje na smažení. Návštěvníkům nabízejí i řadu dalších výrobků bez palmového oleje," uvedla Nováková.

