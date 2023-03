Češi loni odevzdali 576 tun světelných zdrojů k likvidaci, meziročně více

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ekolamp / Ekolamp Podle společnosti je důležité, aby lidé správně likvidovali žárovky, které patří do speciálních sběrných nádob na světelné zdroje. Nesmí se tedy mísit s dalšími elektrospotřebiči. Žárovky mohou lidé odnést do sběrných dvorů v obcích, do obchodů s elektrem nebo k prodejcům světelných zdrojů.

České domácnosti a firmy v loňském roce odevzdaly 576 tun světelných zdrojů k likvidaci, meziročně o 25 tun více. ČTK to sdělila společnost Ekolamp, která nabízí zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů i jiných elektrozařízení. Nejvíce světelných zdrojů podle ní předali lidé k likvidaci v Královéhradeckém kraji, nejméně naopak v Karlovarském kraji.

Podle zástupkyně společnosti Zuzany Adamcové se celkový počet tun rovná přibližně čtyřem milionům kompaktních a lineárních zářivek, výbojek, žárovek a LED světelných zdrojů. Ty v sobě obsahují také toxickou rtuť. Loni odevzdané zdroje podle firmy zahrnují přibližně 20 kilogramů jedovaté rtuti. Takové množství by podle Adamcové teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu lipenské přehrady.

"Proto je důležité vysloužilé světelné zdroje uložit do sběrné nádoby a nikoli do běžného odpadu," uvedla Adamcová.

Díky recyklaci se podle společnosti rtuť chemicky stabilizuje a následně se uskladní ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu. Více než 90 procent materiálů ze světelných zdrojů se navíc prostřednictvím recyklace znovu využije, uvedla firma. Stejné procento materiálů lze recyklovat také z velkých i malých elektrozařízení, sdělila společnost a dodala, že sesbírala 4010 tun takových elektrozařízení.

Vysloužilý elektrospotřebič odkládají lidé nejčastěji, a to z 38 procent, do sběrného dvora, z 22 procent pak do sběrné nádoby, odkázala Ekolamp na výsledky své ankety. Z odpovědí respondentů zároveň vyplývá, že 19 procent jich elektroodpad vyhazuje do popelnice nebo ho nechá ležet doma.

"Pokud jde o popelnici, tam elektroodpad rozhodně nepatří, protože pak skončí na skládce či ve spalovně. Ze zařízení musí být odstraněny potenciálně nebezpečné látky, jinak ohrozí životní prostředí. Navíc většinu materiálu lze recyklovat a znovu využít," uvedla Adamcová.

Podle společnosti je důležité, aby lidé správně likvidovali žárovky, které patří do speciálních sběrných nádob na světelné zdroje. Nesmí se tedy mísit s dalšími elektrospotřebiči. "Důvodem je jejich křehkost, mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit do okolí zmiňovanou toxickou rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují," řekla Adamcová.

Žárovky mohou lidé podle Ekolamp odnést například do sběrných dvorů v obcích, do obchodů s elektrem, nebo k prodejcům světelných zdrojů.

Společnost Ekolamp působí jako neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení. Občanům, firmám, i institucím po celé České republice nabízí bezplatně služby sběru a recyklace.

