České automobilky navrhly v Bruselu dočasné zastavení další regulace odvětví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | zhuzhu / zhuzhu / Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zástupci českých automobilek a výrobců dílů Evropské komisi navrhli dočasné moratorium na další regulaci automobilového průmyslu v Evropě. Komise by také měla odstranit pokuty za neplnění zpřísněných emisních limitů pro vyráběná auta. Po jednání v Bruselu to na síti LinkedIn uvedl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl, který se zúčastnil středeční schůzky v rámci strategického dialogu k autoprůmyslu v Bruselu.Český svaz byl vedle německé asociace automobilek VDA jedním ze dvou národních sdružení, která se jednání účastnila. "Vnímáme posun v myšlení Evropské komise i klíčových hráčů, ale teprve čas ukáže, zda to povede k reálným výsledkům. S očekávaným Akčním plánem pro automobilový průmysl dne 5. března doufáme, že naše příspěvky budou zohledněny. Jedno je však jasné: nemůžeme si dovolit opakovat minulé chyby - utápět se ve strategiích bez jasných kroků k realizaci," uvedl Petzl.

Navrhované dočasné moratorium na regulace má podle Petzla dát průmyslu prostor k nadechnutí. "Než budou zaváděny nové regulace, musíme nejprve implementovat ty, které již byly schváleny, a důkladně zvážit jejich dlouhodobý dopad," podotkl. Odstranění neefektivních pokut a revize regulací by pak podle něj přinesla obrovskou úlevu s minimálními náklady. "Stačí vzít pero a podepsat," dodal.

Středeční diskuse se odehrála pod vedením eurokomisaře pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphana Séjourného a přítomní se podle mluvčí Evropské komise Ley Zuberové zaměřili na výrobu baterií v Evropě a na průmyslový hodnotový řetězec.

Strategické rozhovory o budoucnosti automobilového průmyslu zahájila Evropská komise 30. ledna. Diskuse se tehdy zúčastnilo 22 zásadních hráčů z automobilového sektoru, například ze společností Renault, Volvo, Volkswagen či Valeo. Eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas byl zároveň pověřen vypracováním akčního plánu pro odvětví automobilového průmyslu, který by měl být zveřejněn 5. března.

Automobilový průmysl v Evropě se v poslední době potýká mimo jiné se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a nečekaně slabým zájmem lidí o elektromobily. Čelí také hrozbě, že administrativa nového amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA. Letos přitom Evropa zpřísnila emisní limity pro auta vyráběná v Evropě a stále také platí záměr v roce 2035 zakázat výrobu aut se spalovacími motory. Revize tohoto záměru měla přijít v příštím roce, ale kvůli zhoršující se situaci v odvětví vyvolaly některé členské země EU , včetně Česka, její uspíšení už na letošek.

reklama