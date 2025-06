Senátní podvýbor nesouhlasí s každoročními technickými prohlídkami vozidel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Paolo Bona / Shutterstock.com

Senátoři z podvýboru pro dopravu a energetiku nesouhlasí s pravidelnými každoročními technickými prohlídkami osobních a lehkých užitkových vozidel starších deseti let, jak je navrhuje Evropská komise. Jednomyslně se tak usnesli při projednávání návrhu příslušné evropské směrnice. S každoročními prohlídkami nesouhlasí ani ministerstvo dopravy. Dokumentem se ještě budou zabývat senátní hospodářský výbor a evropský výbor."To je pro nás naprosto nepřijatelné," popsal senátorům stanovisko ministerstva dopravy ke každoročním prohlídkám ředitel odboru zahraničních vztahů a EU Zdeněk Čechura.

Změnil by se tím tuzemský systém dvouletých prohlídek, mělo by to negativní dopady na občany a přidaná hodnota je malá, popsal Čechura. Dodal, že defekty způsobené nedostatečnou technickou prohlídkou jsou menšinovou příčinou dopravních nehod.

Čechura také uvedl, že se česká strana snaží vytvořit koalici států, které smýšlejí podobně a mají podobné problémy. Stejný cyklus dvouletých technických prohlídek má podle něj 11 členských států unie. Podvýbor nesouhlasí ani s pravidelnými každoročními emisními kontrolami u dodávek již rok od jejich první registrace.

"Starší vozidla mají obvykle více závad, častěji se účastní nehod a představují vyšší podíl vozidel s vysokými emisemi. Každoroční kontrola starších osobních a lehkých užitkových vozidel může významně přispět ke snížení počtu nehod a škodlivých emisí," zdůvodňuje svůj návrh Evropská komise.

Cílem návrhu je podle komise zlepšit bezpečnost silničního provozu a kvalitu ovzduší v celé EU. Nová pravidla zohledňují narůstající počet elektromobilů na evropských silnicích a mají rovněž reagovat i na nově vznikající technologie. Současná pravidla byla naposledy aktualizována v roce 2014. Komise navrhuje také měření emisí oxidů dusíku během silničních kontrol pomocí měření dálkově ovládaným zařízením a měření v provozu za vozidlem.

Návrh má také zvýšit ochranu spotřebitelů před hrozbou stočených tachometrů. Komise vyžaduje, aby členské státy zaznamenávaly údaje z počítadel ujetých kilometrů do vnitrostátních databází a v případě nové registrace je zpřístupňovaly ostatním členským státům.

