Česko žádá Evropskou komisi o účinnější řešení problémů s nelegální přepravou odpadů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česko vyzývá Evropskou komisi, aby účinněji řešila problémy s nelegální přepravou odpadů. Při včerejším jednání v Bruselu to uvedl český ministr životního prostředí Petr Hladík. Česká republika je podle něj poslední dobou zahlcena nelegálně přepraveným odpadem, je proto potřeba zejména posílit spolupráci mezi členskými státy, zajistit větší koordinaci a efektivnější výměnu informací.Česko, ale i některé další země čelí v současné době rostoucímu počtu případů nelegální přepravy odpadů, které podle Prahy představují vážnou hrozbu pro životní prostředí. "Máme celou řadu míst, kde byl dovezen nelegální odpad. Je to vidět i z dat policie, České inspekce životního prostředí i celníků, jak se navyšuje množství kamionů, které dokáží odhalit, a to je jenom zlomek," uvedl Hladík.

Česká republika v této souvislosti navrhuje několik konkrétních vylepšení. "Zaprvé chceme jednu společnou databázi, abychom viděli, kdo například dostal pokutu nebo kdo čin podobného charakteru spáchal v zahraničí," řekl český ministr. "Zadruhé chceme, aby existovala jedna autorita. My dnes velmi dobře spolupracujeme například s bavorskými úřady, ale jen na německé straně funguje více jak 300 úřadů, které toto téma řeší," dodal. Češi proto navrhují, aby existovala jedna příslušná autorita - německá, rakouská, polská, francouzská či další - podobně jako je tomu v České republice.

"Aby bylo možné účinně omezit nezákonnou přepravu odpadu, je nezbytné posílit spolupráci mezi členskými státy v oblasti sdílení údajů a kontrolních mechanismů. Nedostatečná koordinace nejen zvyšuje environmentální rizika, ale vede také k finančním ztrátám a administrativní zátěži," říká česká výzva, kterou předem podpořilo osm zemí (Francie, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Rumunsko) a během jednání ještě ústně i Rakousko.

"A poslední věc, existuje vize Evropské komise, jak digitalizovat a zjednodušit přeshraniční přepravu (odpadů), a my tlačíme na to, aby to bylo co nejrychleji a aby daný informační systém obsahoval co nejvíce informací v elektronické formě. Abychom si neustále neposílali papíry a opravdu jsme pokročili do 21. století," doplnil Hladík s tím, že jde o palčivý problém, který se týká celé řady zemí.

České a německé úřady například od prosince loňského roku řeší nelegální skládku v Jiříkově na Bruntálsku. Kamiony tam složily odpad z vyřazených letadel a nefunkčních větrných elektráren a možná i autobaterií. Odpad přitom pochází od německé firmy Roth International, která ho tam přepravila prostřednictvím české společnosti Piroplastik.

Evropská komise nedávno představila plán na zvýšení obranyschopnosti EU, jehož součást je i navýšení investic do obrany. Český premiér Petr Fiala ale podle serveru Euractiv v této souvislosti minulý týden na summitu zmiňoval i české obavy z předpisů EU, které výrobě zbraní brání. Seznam problematických norem, které blokují investice a expanzi, sestavila česká vláda společně se zástupci obranného průmyslu. Seznam zahrnuje například právě environmentální pravidla, vývozní tranzitní licence a omezení financování. Mezi nejpalčivější problémy patří nařízení REACH, které přísně kontroluje používání chemických látek v průmyslových procesech.

České výhrady dnes potvrdil i Hladík s tím, že jeho ministerstvo s pozicí premiéra souhlasí. O celém problému hovořil dnes ráno i s eurokomisařkou pro životní prostředí Jessikou Roswalovou. "Týká se to například zákazu olova. Česká obava je, že na jednu stranu máme zvyšovat výrobní kapacity do obranného průmyslu a na druhou stranu v tuto chvíli říkáme, že zakážeme výrobu olova. To nejde úplně dohromady," uvedl Hladík.

reklama