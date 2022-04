Čeští ochranáři pomohli zatknout hlavu indonéského pašeráckého gangu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lucie Čižmářová / Zoo Olomouc Tři koťata chráněné kočky bengálské zabavená při zásahu.

Po čtyřech měsících intenzivního vyšetřování a shromažďování důkazů se mezinárodnímu týmu v čele s českými ochranáři Františkem Příbrským (Zoo Ostrava) a Tomášem Ouhelem (Zoo Liberec) na Sumatře podařilo dostat za mříže klíčového člena indonéského pašeráckého gangu, který ilegálně obchodoval s ohroženými druhy zvířat.

Během zátahu byl v domě pašeráka zabaven kriticky ohrožený luskoun ostrovní, tři koťata chráněné kočky bengálské a želva mohutná. Pašerák ale pravidelně obchodoval například i s orangutany, gibony nebo outloni. Zoo o tom informovaly ve společné tiskové zprávě.

Čeští ochranáři František Příbrský a Tomáš Ouhel získali první stopy vedoucí k indonéským pašerákům již v prosinci 2021, kdy natáčeli dokumentární snímek o kriticky ohrožených luskounech ostrovních.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lucie Čižmářová / Zoo Olomouc Prohlížení zabavených zvířat při zásahu.

Během následného několikaměsíčního utajovaného vyšetřování pak Češi z bezpečnostních důvodů tým rozšířili o indonéské vyšetřovatele a dva mezinárodně uznávané experty: profesionálního vyjednavače z Jižní Ameriky a izraelského ochranáře Ofira Droriho, zakladatele sítě mezinárodní organizace EAGLE bojující proti trestné činnosti páchané na volně žijících zvířatech.

Čeští ochranáři a jejich tým se ve vyšetřování zaměřili přímo na špičku indonéského gangu, pašeráka s přezdívkou Greed, který primárně obchodoval s ulovenými primáty, luskouny a plazy.

Greed řídil čtyři WhatsAppové skupiny čítající stovky členů, na kterých se denně prodávala nelegálně ulovená zvířata, často kriticky ohrožených druhů - luskounů, primátů včetně orangutanů a gibonů, outloňů i sladkovodních druhů želv. „Zaznamenán byl dokonce i případ obchodu se slůnětem slona sumaterského,“ přibližuje zoolog František Příbrský ze Zoo Ostrava.

Zátah na pašeráka měl proběhnout v jeho domě, kde měl být zatčen přímo při prodeji zvířat. Akce byla podle ochranářů dramatická do poslední minuty, protože Greed nečekaně pozměnil místo setkání, a tak museli postupovat podle krizového scénáře a novému místu urychleně přizpůsobit své pozice i plán celé akce.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lucie Čižmářová / Zoo Olomouc Luskoun ostrovní a tři koťata chráněné kočky bengálské zabavení pašerákům.

Během samotného zátahu, na kterém čeští ochranáři spolupracovali i s indonéskou policií z provincie Západní Sumatra a úředníky z tamní Agentury ochrany přírody, byli v domě pašeráka zabaveni kriticky ohrožený luskoun ostrovní, tři koťata chráněné kočky bengálské a želva mohutná. Tato zvířata byla následně převezena do karantény a veterinárně ošetřena.

„Jelikož luskoun a želva byli čerstvě uloveni, mohli být vypuštěni zpět do volné přírody. Koťata kočky bengálské v záchranné stanici zůstanou do doby, než dorostou a naberou více síly. Poté budou i ona v ideálním případě vypuštěna do vybrané přírodní rezervace,“ popisuje Tomáš Ouhel, poradce pro ochranu přírody a výzkum in situ v Zoo Liberec.

Usvědčený obchodník byl na místě zatčen a převezen do vazby. Vzhledem k jeho předchozí trestní minulosti dostane pravděpodobně vyšší sazbu trestu – několikaleté odnětí svobody a pokutu v řádu několika milionů indonéských rupií.

„Jsem za tuto akci na Sumatře velmi rád. Přesně takových je třeba. Méně řečí a více překupníků za mřížemi. Zatčení tohoto pašeráka v Indonésii je opravdu velmi přínosné, protože přístavy v jihovýchodní Asii tvoří velkou část nelegálního obchodu s volně žijícími živočichy,“ uvedl k připadu Ofir Droriz z EAGLE.

