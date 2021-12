Jak se rozzlobený biolog pustil do boje s drancováním přírody, které nikdo nevyšetřoval

Richard Vacek 8.12.2021 11:34

Drancování přírody je vlastní chudým zemím, kde obyvatelé samozřejmě řeší přízemější problémy než přírodu. S bohatstvím přichází i starost o to okolo a jsou i prostředky na ochranu. A to je vlastně i návodem, jak zajistit ochranu přírody - zajistit zbohatnutí a to ostatní už přijde samo.

