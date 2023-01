Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

ČEZ chce letos do jaderné elektrárny Temelín přijmout téměř 100 lidí. Hledá je na místa spojená s provozem, bezpečností, řízením techniky, IT nebo materiálovým inženýrstvím. Nabírá i operátory. Jedním z důvodů je generační obměna, informoval temelínský mluvčí Marek Sviták. V elektrárně pracuje 1350 lidí. ČEZ v příštích deseti letech přijme zhruba 2600 nových zaměstnanců do jaderných elektráren a do týmů připravujících nové bloky.

Temelín každoročně přijímá i nové operátory. Loni osm, z toho dvě ženy. Letos jich chce najít podobný počet. Zájem má ČEZ i o další technické profese jako elektrikáře, svářeče, strojaře, stavaře nebo IT experty. "Elektrárna prochází generační obměnou, a to s sebou nese příležitost pro nové lidi. Rozhodně máme co nabídnout, ať už z hlediska obsahu práce nebo kariérního růstu," řekl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Loni přijal ČEZ do Temelína 78 pracovníků. Dlouhodobě roste počet žen. Aktuálně jich v Temelíně pracuje 164 ze všech 1350 lidí.

Energetici se snaží předcházet nedostatku technicky vzdělaných pracovníků. V jižních Čechách má ČEZ 14 partnerských středních škol a spolupracuje s 15 fakultami technických vysokých škol v ČR. I proto tvoří vysokoškoláci víc než polovinu všech zaměstnanců skupiny.

"Spolupráce s vysokými školami je základ. Nám se dlouhodobě osvědčuje začínat ještě mnohem dřív, už na středních i základních školách. Postupně tak chceme u studentů budovat vztah k technice, který pak mohou zúročit studiem na vysoké škole," uvedl člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 16,29 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 1,3 TWh.

