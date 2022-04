ČEZ investuje zhruba dvě miliardy korun do ekologických projektů v Ústeckém kraji

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Uhelná elektrárna Tušimice

Stavbaři dokončili ekologické projekty v trmické teplárně na Ústecku a první etapu ekologizace elektrárny Tušimice na Chomutovsku. Investice společnosti ČEZ dosahují dvou miliard korun. Cílem prací je snížení emisí znečišťujících látek.

V Trmicích se po úpravách podle mluvčího skupiny ČEZ Oty Schneppa snížily emise oxidu uhličitého a oxidu dusíku. "Podobnou ekologizací musí pochopitelně projít i elektrárna Ledvice, jejíž takzvaný Nový zdroj je sice považován za vysoce ekologický, neboť jde o jednu z nejmodernějších elektráren v Evropě, ale v době jeho realizace se ještě o zpřísnění emisních limitů nehovořilo," přiblížil plány ČEZ mluvčí. Elektrárna Ledvice má výjimku z limitů pro emise rtuti, platí do června 2025. "Je odvozena od termínu realizace ekologizačního opatření, jeho odzkoušení a uvedení ve stálý provoz," doplnil Schnepp. Dodal, že v době trvání výjimky se emise nezvýší.

Úpravy v Trmicích a Tušimicích zajišťuje stavební firma Metrostav. "Zatímco ještě na začátku letošního roku to vypadalo, že uhlí končí a žádné větší investice už nepřijdou, nyní to vypadá, že geopolitická situace povede přinejmenším krátkodobě k jeho renesanci jako jediného domácího zdroje. O to důležitější je, aby tyto zdroje snížily emise škodlivin na minimum. Dvojnásob patrný bude tento trend v českém teplárenství, jehož plánovaný přechod na plyn se dnes již zdá pro velkou část tuzemských projektů zcela nejistý," uvedl Martin Kafka ze společnosti Metrostav DIZ, která dodává technologické a energetické projekty v rámci skupiny Metrostav.

V polovině jsou stavbaři Metrostavu v elektrárně Tušimice, kde instalují stejnou technologii na snížení emisí rtuti jako v Trmicích, takzvanou selektivní katalyckou redukci. Zároveň vyměňují elektrostatické odlučovače tuhých znečišťujících látek za takzvané látkové filtry. Na každém bloku budou muset nainstalovat přes 6000 filtračních hadic. Zařízení bude schopné snížit emise jemných prachových částic o více než 99,98 procenta. Zakázka je ve druhé etapě, na konci loňského roku stavbaři předali dva výrobní bloky investorovi a zbývající dva nyní upravují.

Projektový tým musel v rámci demontážních prací odvézt přibližně 500 tun původních ocelových konstrukcí z každého bloku a namontovat 450 tun nových. "Tušimice se budou moci jako jeden z mála velkých zdrojů pochlubit tím, že zcela splní nové evropské emisní limity bez výjimek," doplnil Kafka.

