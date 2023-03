ČHMÚ Brno: Průtoky v řekách byly v únoru nadprůměrné, skoro po roce a půl

Karel Zvářal 16.3.2023 12:07

Někteří sice brečí, že chybí "zimní vláha" ze sněhu, ale to je dosti relativní. Při rychlém tání skoro všechno odteče, zasákne poměrně málo. Navíc při dlouhotrvajících mrazech a suchém vzduchu hodně sněhu vysublimovalo a odkryly se tak ozimy. Při střídavém pravidelném sněžení/dešti a tání stíhala voda postupně zasákávat, takže i spodní vody si určitě polepšily. Kdyby byly všechny zimy takové, naplnily by se i přehrady pro letní zvýšený odběr, včetně závlah. Snad to pomhlo i lesům.

