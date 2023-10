Chrudim nechá zpracovat evidenci 9000 stromů na svém území

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Chrudim nechá zpracovat evidenci asi 9000 stromů na svém území. Odborníci posoudí jejich stav, informace zanesou do webové aplikace. Přístup k ní bude mít i veřejnost, řekl radní Aleš Nunvář (Piráti).

"Odborníci změří stromy, posoudí jejich stav. Zanesou to do aplikace včetně umístění na mapě," řekl Nunvář. Město na to schválilo 1,45 milionu korun, dodal.

Jde o aplikaci Stromy pod kontrolou, kterou má město od roku 2008, ale informace v ní nejsou často aktualizované. "Já doufám, že evidence stromů povede k jejich lepší údržbě. Protože se domnívám, že máme pořád co zlepšovat," řekl starosta František Pilný (ANO).

Samotná jednorázová evidence všech stromů stačit nebude. Úředníci pak budou mít za úkol aktualizovat každou změnu. "Do 14 dnů provedou záznam, co se stromem stalo, jak se ošetřil, který bude potřeba skácet. Aby databáze měla smysl a efekt. Snad se nám podaří program restartovat, aby byl zcela funkční," dodal Pilný.

