Chrudim obnoví polní cesty a vysází stromy v místní části Topol

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Město Chrudim začne letos s obnovou asi tří kilometrů polních cest v katastru místní části Topol. Díky tomu tam bude přístupná přírodní rezervace. Radnice na investici za 1,5 milionu korun dostala dotaci od kraje. Projekt počítá i s výsadbou stromů a keřů. Novinářům to řekl radní Aleš Nunvář (Piráti)."Začneme letos v září a skončíme v červnu 2026. Většina prací proběhne na podzim, jedná se o terénní úpravy, výsadbu keřů a stromů. Do příštího roku se to protáhne kvůli následné péči o zeleň. Mám velkou radost, že se na podařilo přes kraj sehnat peníze," řekl Nunvář.

Cesty budou travnaté a nezpevněné a budou se jen sekat. Počítá se s výsadbou 116 stromů, budou to břízy, lípy a ovocné stromy, například jabloně, moruše a chrudimská švestka. Kromě nich projekt počítá s 58 keři.

Polní cesty už v minulosti krajinou vedly a město je obnoví. Díky tomu se lidé lépe dostanou do rezervace Habrov, lokality Hyksovo peklo a další místa v blízkosti sídliště Větrník. V okolí už v minulosti vzniklo biocentrum a biokoridor podél silnic na Chrudim a na Kočí. Město nejdřív muselo zemědělským subjektům, které tam hospodařily, vypovědět smlouvy.

reklama