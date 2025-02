Chrudim plánuje v městských lesích Dům přírody Železných hor

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Timichal / Wikimedia Commons Prales Polom v Železných horách.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Město Chrudim požádá o dotaci na Dům přírody Železných hor, který chce postavit v městských lesích Podhůra. Náklady odhaduje na 92 milionů korun, finanční podpora může být až 90 procent. Stavební povolení má radnice od roku 2014. ČTK to řekl místostarosta Zdeněk Kolář (ANO)."Na základě propočtu se pak rozhodneme, jestli do výstavby půjdeme. Podpora by mohla dosáhnout až 82 milionů korun," řekl místostarosta.

Zpočátku se projekt jmenoval Návštěvnické centrum, později změnil název a rozšířil svoji náplň. Adekvátně tomu také stouply náklady. "Nechceme, aby to bylo jen návštěvnické centrum, projekt se rozšířil na výukovou náplň, expozice, vzdělávací programy pro děti," řekl radní Aleš Nunvář (ANO).

Dům přírody Železných hor má reprezentovat celé území chráněné krajinné oblasti. Návštěvník by tam měl získat základní servis a informace o celé lokalitě. Na to navážou expozice, ale také naučné stezky.

"V budově budou umístěny vnitřní expozice, jejichž hlavní nosnou osou je život stromu. Dále je zde navržen přednáškový sál pro 40 osob, zasedací místnost, knihovna a dílna. Součástí projektu je rozsáhlá venkovní expozice, která návštěvníkům představí přírodní bohatství oblasti," uvedl mluvčí radnice Aleš Prokopec.

Dominantním prvkem bude čtyřstranný vstupní pylon s texty doplněný LED osvětlením a informacemi v dlažbě uspořádanými do kruhu. Hlavní vzdělávací část bude tvořit geologická stezka, která ukáže jednotlivá geologická období.

"Každé období bude reprezentováno speciálně navrženou lavicí s reliéfem, informační tabulkou a ukázkami charakteristických hornin z oblasti Železných hor. Součástí jsou také časové pásky s letopočty a otisky reliéfů v betonové ploše," řekl mluvčí.

Interaktivní prezentaci poskytne dotykový LCD panel, který lidem poskytne informace o objektu, institucích a venkovní expozici. "Celý areál bude doplněn soustavou informačních tabulí s edukativním obsahem," řekl Prokopec.

Na obsahu projektu se podílely městské lesy, které budou Dům přírody provozovat, a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Objekt by měl stát poblíž parkoviště pod rozhlednou Bárou na Podhůře.

reklama