Chrudim podpořila vznik spalovny komunálního odpadu v Opatovicích

Město Chrudim podpořilo vznik zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), které chce ve svém areálu vybudovat elektrárna v Opatovicích nad Labem. Novinářům to řekl starosta František Pilný (ANO). V minulosti spalovnu odmítly obce Opatovice a Čeperka.

Elektrárna počítá s tím, že by byla investorem i provozovatelem spalovny, poskytne pro ni pozemek i napojení na infrastrukturu. Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové by zařízení mělo mít kapacitu pro spálení 150 000 tun odpadu ročně. Vzniklé teplo by šlo do centrální systému, společnost ho dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí.

Zastupitelstvo Chrudimi v pondělí schválilo usnesení, kterým deklaruje podporu vybudování moderní technologie využívání opadu. V budoucnu bude zpracovávat komunální odpad z Chrudimi, který nepůjde recyklovat, uvedl starosta František Pilný (ANO).

Záměr loni v září odmítli obyvatelé Čeperky v místním referendu. Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny odmítli v referendu v roce 2006. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky.

Čeperka argumentuje tím, že oblast je zatížená průmyslem už dost. Další projekty se chystají, papírna firmy Rollpap či průmyslový park společnosti Czech Industrial Development, který obec s 1200 obyvateli také odmítá. V katastru se má těžit písek, k tomu obec trápí hluk z dálnice D35 a silnice z Hradce Králové do Pardubic.

