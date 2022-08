Čína předpokládá, že se v zemi letos prodá rekordních šest milionů elektromobilů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prodej elektromobilů v Číně letos dosáhne rekordních šesti milionů, poptávka po ekologičtějších autech tam prudce roste. Oznámil to Čínský svaz osobních automobilů (CPCA), který tak zvýšil výhled z původních 5,5 milionu. Dodávky vozidel s alternativním pohonem, označovaných jako NEV (New Energy Vehicles), se podle svazu v červenci více než zdvojnásobily asi na 486 000 aut. To představovalo podíl 26,7 procent na trhu s novými automobily. Celkový prodej osobních aut meziročně vzrostl o 20 procent na 1,84 milionu.

Zvýšený výhled je oproti loňskému prodeji aut NEV dvojnásobný, což podtrhuje mohutný růst poptávky po ekologičtějších automobilech v Číně. Zvýšení výhledu na šest milionů aut je stále "relativně opatrné", uvádí CPCA. Dodal, že na začátku čtvrtého čtvrtletí by výhled mohl opět zvýšit.

Americká automobilka Tesla v červenci zaznamenala odbyt 28 217 vozů. Z toho 8461 aut šlo na místní trh a 19 756 elektromobilů na export, převážně do Evropy a do Asie. Pokles o 64 procent oproti červnu byl způsoben především odstávkami výroby kvůli modernizaci závodu v Šanghaji. Tesla má v plánu tam zdvojnásobit roční kapacitu na jeden milion vozů.

Čínská společnost BYD, která na začátku tohoto roku ukončila výrobu automobilů poháněných pouze fosilními palivy, vykázala za minulý měsíc 162 530 prodaných aut na alternativní pohon.

Tesla a BYD dominují prodeji elektromobilů v Číně, kde se nicméně začínají prosazovat i menší, začínající firmy. Příkladem může být společnost Hozon New Energy Automobile, která byla založena před osmi lety. Soustředí se na levnější vozy a zákazníky mimo velká města. Minulý měsíc měla odbyt 14.037 vozidel, z toho 1382 bylo určeno pro zahraniční trhy. Automobilka Leapmotor Technologies dodala rekordních 12.044 vozů. Obě naposledy zmíněné automobilky v červenci překonaly zavedenější firmy jako Xpeng, Li Auto či Nio.

Centrální vláda i místní samosprávy podpořily automobilový průmysl, aby se rychleji vzpamatoval z přísných protipandemických opatření, které se na začátku tohoto roku velmi negativně odrazily na prodeji. V květnu centrální vláda v Pekingu snížila daně z nákupu některých osobních vozidel s nízkými emisemi o 50 procent, zatímco městské samosprávy přispěly dotacemi a pobídkami, aby nalákaly zájemce.

reklama