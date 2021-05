Čína vypustila poprvé více skleníkových plynů než všechny rozvinuté země dohromady

Miroslav Vinkler 7.5.2021 16:22

Najděte si :

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions



a najeďte na interaktivní graf "Celkové roční emise CO₂ podle regionů"



Co uvidíte ? Absolutní každoroční nárůst emisí CO2 , kde hnacím motorem je Čína, Indie a zbytek Asie .



Tyto regiony procházejí silnou industrializací a společenskou objednávkou na zvyšování životní úrovně ke stavu v USA/EU .



Pokud tyto regiony nesníží své emise /a ony je nesníží / pak si v EU a USA můžete dělat co chcete a nezmění se vůbec nic.

Tedy kromě enormního navýšení cen energií, služeb a výrobků pro euroatlantické společenství v důsledku masívního rozvoje OZE .



Bez jádra to prostě nepůjde , stejně jako to nejde bez soli v kuchyni.

A navíc OZE jako páteř energetiky je slepou uličkou vývoje lidské společnosti











