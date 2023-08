Čínská zoo se hájí a ujišťuje, že nevydává člověka za medvěda

Zoologická zahrada ve východočínském městě Chang-čou se po obviněních na sociálních sítích brání a ujišťuje, že vystavuje skutečné medvědy malajské, nikoli lidi převlečené za tyto šelmy. Snímky jednoho stojícího medvěda totiž vyvolaly spekulace, že jde o člověka v kostýmu, uvedl server BBC News.

Zoologická zahrada v reakci na snímky a záběry uvedla, že lidé "nerozumí" tomuto druhu. Medvědi malajští, nejmenší druh na světě, jsou obvykle velcí jako pes, uvedla zoo. Jedná se o ohrožený druh pocházející z deštných pralesů jihovýchodní Asie.

Na videu je vidět medvěd, jak stojí na okraji svého výběhu, drží tlapy podél těla a pozoruje návštěvníky. Uživatelé sociálních sítí se ptali, jak může zvíře stát tak vzpřímeně na tak štíhlých nohách a debatovali také o povislých kožních vacích kolem jeho boků, které podle nich připomínaly špatně padnoucí medvědí oblek.

Hangzhou Zoo, China had to release a statement to convince people that this bear, a Sun Bear, is an actual Bear and not a human with a costume. The Zoo stated: “If you get someone to wear such thick fur in this summer heat, they won’t last more than a few minutes before they. pic.twitter.com/xi2rHseSER