Slovan 30.4.2020 18:00

1) Všichni ví, že tohle není úplně dobré řešení a je otázka, jaké to bude mít skutečně dopady, což se dozvíme za pár let.



2) Je otázka, zda by to v konečném důsledku nemohlo mít i pozitivní důsledky podobně jako v Matusadona NP v Zimbabwe, kde vytvoření přehrady vedlo k tomu, že na březích nově vzniklého jezera byla hojná tráva, díky čemuž se zvýšil počet býložravců (slonů, bůvolů, impal apod.) a s nimi i počet masožravců.



3) Jednoznačně pozitivní je, že vnikl ze Selous GR nový Nyerere NP s rozlohou přes 30 000 km2, kde se již nebude moci legálně lovit + 5 dalších Game Reserve se přeměnilo na národní parky. Bohužel se to netýká Rungwy, která pokud by se spojila s Ruahou, tak by vznikl park s rozlohou také kolem 30 000 km2 a celý chráněný ekosystém Rungwa-Kizigo-Muhesi (45 000km2) by byl ještě více chráněn.



Odpovědět