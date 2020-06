ČIŽP loni uložila pokuty za 112 milionů korun, meziročně víc Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ČIŽP Nejvíce pokut, a to 872, padlo za odpady. Je to dlouhodobý trend. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) loni uložila 2532 pravomocných pokut za více než 112 milionů korun. Je to o 12 milionů více než o rok dříve. Inspekce provedla 16.896 kontrol, o 324 více než předloni a nejvíce za pět let. Na jednoho inspektora opět připadlo v průměru 41 kontrol. Nejvíce pokut, a to 872, padlo za odpady. Je to dlouhodobý trend. Nejvyšší pokutu osm milionů korun uložili plzeňští inspektoři společnosti TORESO CB za nezákonné nakládání s odpady. Firma v roce 2016 uložila na pozemek nedaleko Mýta na Plzeňsku přes 82 tisíc tun, které přijímala od stavebních společností v kraji. Druhou nejvyšší pokutu, pět milionů korun, ČIŽP uložila v Praze podnikateli Jindřichu Frýdlovi za to, že u obcí Chýně a Chrášťany nedaleko Prahy převzal a neoprávněně uložil přes 214 tisíc metrů krychlových odpadu. Třetí nejvyšší sankce, čtyři miliony korun, se týkala společnosti H-Agrana. Inspekce ji uložila za nedostatečná opatření proti šíření kůrovce v lesích na Českobudějovicku. Ředitel ČIŽP Erik Geuss podotkl, že za vyšším počtem kontrol stojí i nárůst podnětů od veřejnosti. Loni jich inspekce dostala 3493, což je o zhruba 400 více než v roce 2018. V předchozích letech jich byly pod tři tisíce. Mezi nejproblematičtější oblasti Geuss zařadil narůst nelegálního dovozu odpadu do Česka. Vyzval veřejnost, aby si všímala, pokud uvidí podezřelé kamiony v roklích, či ve starých zemědělských usedlostech. Upozornil i na netransparentnost v nakládání s nebezpečnými odpady. "V evidenci nám vychází, že se každoročně ztrácí tisíce tun odpadů kategorie nebezpečný odpad," řekl. Podle něj sice může jít o chybu v evidenci, zároveň je však možné, že jsou to sudy, které skončí v přírodě. Zdůraznil, že jde mnohdy o systematické jednání určitých subjektů, které jdou do oboru s tím, že vyinkasují peníze, ale odpad pošlou nelegálně dál a nakonec skončí u někoho jiného. Podle ČIŽP by proto bylo třeba změnit legislativu. Ta současná podle něj umožňuje, aby i subjekty, které měly v této oblasti už dříve problémy se zákonem, znovu zakládaly "nové a nové firmy". Další problém představuje nelegální kácení dřevin. Geuss řekl, že se ČIŽP loni například podařilo zastavit kácení asi dvoukilometrové aleje listnáčů u Makotřas ve Středočeském kraji. Dodal, že to bylo i díky zásahu místních. K dalším neblahým trendům patří i vysoušení mokřadů či ničení ptačích hnízd. Za obchod s ohroženými druhy inspekce loni uložila 174 pokut za téměř milion korun. V roce 2018 to bylo 206 pokut za necelých 650.000. Zabavila 70.162 živých exemplářů rostlinných a živočišných druhů. Počet proti předloňským 163 kusům dramaticky zvedlo to, že inspektoři zachytili 70.000 úhořích larev. ČIŽP také zabavila 2027 neživých exemplářů, o 18 méně než předloni. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Na Klatovsku někdo zřejmě otrávil dvě lamy guanako Muži z Hradce Králové hrozí kvůli sbírání chráněných brouků vězení Na Hradecku uhynul orel mořský na otravu pesticidem

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.