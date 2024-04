Zloději ve sběrně na Sokolovsku ukradli stříbro a zlato za milion

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Stříbro a zlato za téměř milion korun ukradla údajně pětice zlodějů ve sběrně druhotných surovin na Sokolovsku. Oznámil to mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva. Skupinu podezřelých - tři muže a dvě ženy - policisté zadrželi. Obviněným hrozí až pět let vězení.

Trojice mužů ve věku 40, 44 a 53 let společně s dvěma ženami ve věku 40 a 49 let letos v polovině února vnikla podle policie do sběrny na Sokolovsku. Do objektu se dostali přes vyříznutý otvor ve střeše. Z kanceláře pak odcizili téměř 50 kilogramů čistého stříbra, několik dalších desítek kilogramů technického, tedy dosud nevyčištěného stříbra a také různé pozlacené kontakty.

Začátkem dubna v brzkých ranních hodinách policisté na různých místech v Karlovarském kraji zadrželi pětici podezřelých. Následně je obvinili z krádeže. "Na základě rozhodnutí soudu byla pětice osob vzata do vazby," uvedl Kopřiva. Čtyři z obviněných, kromě devětačtyřicetileté ženy, již byli v minulosti za krádeže pravomocně odsouzeni.

