Na hospodaření v oboře Březka dohlédne skupina expertů na lesnictví a myslivost

Emil Bernardy 14.8.2024 08:29

Na Novinkách jsem to viděl.

Ještě teď se mnou cloumá vztek.

Ten člověk byl a je expert na lesnictví a myslivost,jinak by ho skupina expertů na lesnictví a myslivost nevybrala jako nejlepšího.



Myslivci a lesníci,proberte se .



Dříve se říkalo on je ...... ale je kovanej a náš.





Odpovědět