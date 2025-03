Vyhláška nově omezuje lov lišek. Myslivci kritizují celoroční lov březích samic

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lov lišek bude nově zakázaný od 1. března do 30. června. Počítá s tím vyhláška ministerstva zemědělství (MZe) o době lovu zvěře. Celoroční lov lišek a zejména lovení lišek takzvaným norováním kritizovali obránci zvířat i někteří poslanci. Vyhláška mimo jiné umožňuje lov býložravé zvěře do dvou let věku po celý rok, což má podle MZe pomoct ke snížení škod v lesích. Myslivci a spolek Stop sečení srnčat požadují změnu vyhlášky, vadí jim, že jsou stříleny i samice těsně před porodem nebo po porodu, kdy se starají o čerstvě narozené kolouchy.Zástupci TOP 09 ocenili alespoň částečný zákaz norování lišek v době péče o mláďata, v tiskové zprávě ale uvedli, že za úplný zákaz budou bojovat dál. Celoroční lov lišky byl doposud podle úřadu umožněn, protože je významným přenašečem chorob a parazitů. Na základě připomínek MZe přistoupilo k úpravám. "O úplném zákazu norování budeme dále jednat v příštích týdnech,” uvedl místopředseda TOP 09 a předseda zemědělského výboru Michal Kučera. Zákaz měl být součástí zákona o myslivosti, podle strany ale projednání ve Sněmovně vytrvale blokuje ANO a SPD.

Kromě doby lovu lišek se mění například také doba lovu králíka divokého, a to na období od 1. září do 31. prosince, dosud bylo možné králíka lovit od 1. listopadu. "V místech výskytu (králíka) vznikají významné škody na zemědělských plodinách a pozemcích. Je proto vhodné rozšířit dobu lovu králíka divokého," napsal úřad ve zprávě.

Kvůli efektivnějšímu snižování stavů spárkaté zvěře a snižování škod zejména v lesích a v zemědělství rozhodlo ministerstvo prodloužit celoroční lov spárkaté zvěř do dvou let věku do roku 2030. Jde o prodloužení doby lovu daňka skvrnitého, jelena evropského, muflona, siky japonského, siky Dybowského, srnce obecného a kamzíka horského.

Českomoravská myslivecká jednota a spolek ale upozorňují, že v žádném ze sousedních států není možné lovit samice spárkaté zvěře v pokročilém stupni březosti. V otevřeném dopise proto spolek vyzval ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) k úpravě doby lovu. Ministerstvo zemědělství na dotaz ČTK uvedlo, že prodloužená dobu lovu je možnost, nikoliv povinnost, a ke změnám nyní přistupovat nebude.

"Každý myslivec musí uvážit, zda lov zvěře mimo řádnou dobu lovu je etický a odpovědný. Když myslivci splní lov zvěře v dříve běžné době lovu, nemusí možnosti rozšířené doby lovu využívat," uvedl mluvčí MZe Vojtěch Bílý.

Spolek s tvrzením, že se jedná o dobrovolný postup, nesouhlasí a lov v březosti označil za "nemorální a zavrženíhodný způsob redukce spárkaté zvěře". Spolek také upozornil, že myslivci ani další odborníci často nejsou schopni na dálku a při nočním lovu rozlišit, zda je samice do dvou let březí nebo ne. Myslivecká jednota poukázala na zákaz lovu lišky v době březosti a podle ní nedává logiku, aby MZe povolovalo odstřel vysoce březích samic, když zakázalo lov lišek.

"Je vůbec možné, že Vláda ČR pod taktovkou ministerstva schválila výjimku, která umožňuje a zcela legalizuje lov březích samic, i s tím vědomím, že vyvíjející plod čeká trýznivé udušení?" ptají se zástupci spolku a myslivců. Ministerstvo namítá, že myslivecká veřejnost po desetiletí praktikuje lov prasete divokého bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o březí samici.

