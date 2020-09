Členové ekologického výboru považují emisní závazek za ambiciózní

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Podle předsedkyně výboru Dany Balcarové (Piráti) změna klimatu postupuje rychle a její dopady už jsou razantní, cíl proto vítá. Místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) to ale pokládá za šílenství.

Za ambiciózní záměr považují cíl snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990 poslanci ze sněmovního výboru pro životní prostředí, které ČTK oslovila. Podle jeho předsedkyně Dany Balcarové (Piráti) změna klimatu postupuje rychle a její dopady už jsou razantní, cíl proto vítá. Místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) to ale pokládá za šílenství. O tom, že by Evropská unie měla do deseti let snížit emise oxidu uhličitého (CO2) o 55 procent, dnes ve svém poselství o stavu unie hovořila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Dosavadní plán počítal s omezením emisí o 40 procent.

"Je to ambiciózní úvaha. ČR od roku 1990, což je referenční rok pro stanovení tohoto cíle, snížila emise CO2 skoro o 37 procent (dominantně útlumem těžkého průmyslu). Bohužel tuto hodnotu Česko v posledních deseti letech spíše udržuje, než aby ve snižování pokračovalo. Navržený cíl předsedkyní EK by znamenal pro ČR každý rok snížit produkci CO2 o cca dvě procenta. Pokud by se podařilo urychlit odstavení uhelných elektráren, není tento cíl úplné sci-fi," napsala ČTK předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Jako členka výboru pro životní prostředí si umím představit, že vláda podnikne kroky k další akceleraci při plnění cílů snižování emisí CO2 a nebude přešlapovat na místě jako doposud, respektive nebude hledat výmluvy jako doposud. A to ať bude konečný cíl v roce 2030 nakonec stanoven jakýkoliv," dodala.

Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky je cíl ambiciózní, ale velmi logický. "Je jasné, že Evropa směřuje k zásadní proměně, kterou pocítí energetika, průmysl i domácnosti. Pro naši zemi zde vidím příležitost, jak modernizovat, podpořit nové technologie a zlepšit kvalitu života i životního prostředí," sdělil ČTK.

"Všichni vnímáme, že změna klimatu postupuje mnohem rychleji a její dopady jsou razantní již v současné době. Naplňují se nejčernější scénáře vědeckého panelu IPPC OSN. Například v tomto týdnu se na severovýchodě Grónska odtrhla část ledovce o rozloze 113 kilometrů čtverečních. Musíme reagovat tak rychle, jak je možné," napsala Balcarová. Cíl podporuje i další člen výboru Jaroslav Holík (SPD). "Jednou z cest k dosažení přísnějšího limitu je i omezení neefektivní dopravy," uvedl.

Naopak Skopeček záměr na twitteru zkritizoval. "Zlikvidovat evropský průmysl (a pracovní místa) je cílem Evropské komise. Dnes to v projevu ohlásila její předsedkyně von der Leyenová, když přišla se zpřísněním již drakonických emisních limitů. Nově mají do roku 2030 klesnout o 55 procent. V době rekordního hospodářského propadu jde o šílenství!" uvedl.

