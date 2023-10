Copernicus: Letošní září bylo nejteplejší v historii, rok 2023 překoná rekord

Miloš Zahradník 5.10.2023 17:32

Evropa neni pupek sveta ani v jinych ohledech - natoz pak, co se pocasi tyce. Zari 2023 bylo opet rekordni take v mnoha jinych, dulezitejsich ohledech - staly rust svetove populace, staly rust zadluzeni vyspelych zemi, produkce zbrani a valecneho materialu atd. atd. Ze v zari se letos nachazela Evropa po vetsinu casu v silnem jihozapadnim proudeni prinasejicim do ni teplo ze subtropickych a tropickych zemi? Uprostred leta by to bylo obtezujici ale takhle na prelomu zari a rijna bylo tohle anomalne teple babi leto velmi prijemne



Co se pocasi a klimatu tyce - zajimavejsi bude podivat se spis na severni ledovy okean jehoz ubyvajici ledova pokryvka plnila katastrofickymi zpravami media v poslednim ctvrtstoleti. Je sice fakt, ze Rusove pry letos

zkousi, zda by tankery s ropou do Ciny uz neprojely arktickou vodni cestou v zari a na zacatku rijna, kdy je tamni ledova pokryvka nejslabsi dokonce i bez doprovodu ledoborcu - ale jinak zpravy o ubyvani arktickeho ledu z medii v poslednich letech uplne zmizely. Vysvetleni muze byt jedine a to, ze ta ledova pokryvka uz neubyva :) ci naopak zase spis roste - prinejmensim ve srovnani s nedavnymi lety



Pohled na aktualni pocasi nad Severnim ledovym okeanem ukazuje, ze zima se tam opet ujima vlady. Leckde na severni Sibiri uz teploty klesaji az k -20 stupnum https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=27.50,85.79,1024/loc=98.696,69.112

