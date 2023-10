ČR chce, aby cíl snížení užívání pesticidů v EU o polovinu byl právně nezávazný

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

ČR podporuje, aby cíl EU na snížení používání pesticidů o polovinu do roku 2030 zůstal právně nezávazný. Každý stát by si měl ve svém národním plánu vypracovat strategii, jak přispěje k dosažení společného cíle unie. Česko patří k zemím s nejnižší mírou využívání pesticidů a další snížení by pravděpodobně vedlo ke ztrátě produkce některých komodit, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ekologické Hnutí Duha kritizuje, že ČR se přidala k desítce unijních zemí, které požadují, aby se z připravovaného nařízení o udržitelném používání prostředků na ochranu rostlin vypustily cíle snižování pro jednotlivé státy.

Plánované nařízení bylo jedním z témat, které se řešilo za českého předsednictví v Radě Evropské unie. Již bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) upozorňoval na to, že Česko je oproti jiným zemím ve snižování používání pesticidů premiant. Například v Nizozemsku je využíváno přes deset kilogramů na hektar a rok, zatímco v ČR zhruba 1,5 kilogramu, uvedl. I podle Výborného je Česko dlouhodobě pod průměrem EU.

Pro ČR je podle Výborného nepřijatelné, aby při výraznějším omezováním spotřeby přípravků klesla produkce zemědělských komodit. Podotkl také, že státy, které se k iniciativě kritizované ekology připojily, mají již tak nízkou spotřebu pesticidů, že další snížení by ohrožovalo zdravotní stav rostlin.

Martin Rexa z Hnutí Duha uvedl, že na stole byla varianta, že by některé státy s nižší spotřebou měly užívání pesticidů snížit o zhruba 35 procent, zatímco státy s vyšší spotřebou by měly přísnější kritéria. Musely by spotřebu snížit až o 65 procent. Tuto variantu dříve zmiňoval i Nekula. Podle Rexy na to byla Evropská komise ochotná přistoupit, ale některé státy nyní tlačí na úplné odstranění cílů pro jednotlivé země.

Rexa také uvedl, že v otázce pesticidů je problematická nespolehlivost dat, která zároveň nelze porovnávat mezi státy. Poukázal na to, že podle dat Eurostatu v Rakousku od roku 2011 výrazně narostla spotřeba pesticidů, zatímco v Česku klesla.

"Avšak v Rakousku významně narostlo ekologické zemědělství, kde se používá mnohem větší množství málo toxických látek, takže ho to v tomto ohledu znevýhodňuje, zároveň mezi pesticidy počítá i některé látky, které se u nás nepoužívají. Proto je jeden z hlavních požadavků ekologických organizací také upravit velmi problematický indikátor, kterým dnes měříme pokrok ve snižování rizik z pesticidů," dodal.

Hnutí Duha uvedlo, že o směrnici má hlasovat 24. října výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu, v listopadu by se měla dostat na plénum.

