ČR patří mezi země nejvíce snižující prodej pesticidů

pavel peregrin 3.6.2020 14:48

Toto si přečtěte vy všichni, kteří se zasvěceně vyjadřujete k zemědělské problematice. A jen poznámka- ilustrační obrázek k tomuto článku není od nás, protože za prvé- takhle blbě a do tak primitivní techniky to u nás už dávno nikdo nelije a za druhé- pokud to není obrázek z doby minulé, tak zdvořile upozorňuji, že herbicid Lasso již dávno u nás není povolen a pokud se někde používá, je to jen další důkaz pro podporu mého-a nejen mého- tvrzení, že jsme papežštější než papež a vozíme si do republiky sračky ze zemí, kde na podobné zákazy z vysoka ser...u.

