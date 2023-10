CzechInvest: Geologické podloží lokality letiště Líně je vhodné pro gigafactory

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V místě zvažuje koncern Volkswagen (VW) výstavbu továrny na baterie do elektroautomobilů, tzv. gigafactory.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lokalita letiště Líně u Plzně je podle odborníků, kteří zpracovávali geologický posudek pro státní agenturu CzechInvest, vhodná pro vybudování strategického podnikatelského parku (SPP), řekl mluvčí státní agentury David Hořínek. V SPP zvažuje koncern Volkswagen (VW) výstavbu továrny na baterie do elektroautomobilů, tzv. gigafactory, za 120 miliard Kč.

"Dopady historické těžby uhlí na Plzeňsku na posuzovanou lokalitu Líně jsou zcela nulové. V místě připravovaného průmyslového parku se historicky netěžil ani kaolin. Z geologické stavby lokality je zřejmé, že v prostoru letištní plochy a zamýšleného podnikatelského parku se zdroje kaolinu vůbec nenacházejí," řekl Michal Kofroň, geolog a jednatel firmy G-Consult, jež zpracovala geologickou studii pro CzechInvest, který je vládou pověřený přípravou SPP. Dobrý stav lokality podle Kofroně potvrzují i letecké snímky z let 1938 až 1995, které ukazují, že bývalý závod Moguntia netěžil v oblasti vymezené pro SPP, ale v jejím sousedství.

"Posouzení leteckých snímků, které jsme pro geologickou studii měli plně k dispozici, jasně ukázalo, že celá plocha dnešního letiště je pokrytá drobnými pásky obdělávaných políček a proužky polních cest občas lemovaných stromky. Žádné stopy po těžbě tam nejsou, pozůstatky bývalé těžby kaolinu jsou nicméně patrné asi 400 metrů severozápadně od hranic plánované zóny," řekl Kofroň. Geologický posudek podle Hořínka upřesnil závěry báňského posudku a podpořil výklad, že zájmové území není těžbou dotčeno.

Česká televize koncem září citovala soudního znalce, geologa a experta na poddolování Jiřího Růžičku, který tvrdí, že oblast je ohrožená lokálními propady po dřívější těžbě kaolinu. Podle posudku jsou tam dutiny, které mohou ohrožovat stabilitu povrchu. Neznamená to ale, že by v místě nemohla továrna stát, ale podle posudku by se měly provést další průzkumy.

CzechInvest pokračuje v přípravách SPP pro umístění továrny typu gigafactory. "Všechny dosud zpracované posudky ukazují na vhodnost lokality pro tento záměr. Do konce roku budeme mít k dispozici dopadovou studii, která nám podrobněji ukáže vliv parku na okolí a jaká opatření budou potřeba pro zajištění funkčnosti areálu i zmírnění negativních dopadů," řekl koordinátor projektu David Petr z CzechInvestu.

Záměr vybudovat SPP pro umístění gigafactory na výroby bateriových článků pro elektromobily schválila česká vláda loni. Přípravou areálu o velikosti 200 hektarů pro investora byl pověřen CzechInvest. "Záměr má významně pomoci české ekonomice, v níž automobilový průmysl hraje zásadní roli, vytváří totiž deset procent HDP. Díky gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily by Česko získalo v rámci regionu střední a východní Evropy zásadní konkurenční výhodu," dodal Hořínek.

reklama