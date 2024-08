Dálkoví plavci si dnes mohli vyzkoušet trasu v Seině, kvalita vody se zlepšila

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dálkoví plavci se dnes v Paříži dočkali úvodního seznamovacího tréninku v Seině před závody o olympijské medaile. Kontrola kvality vody z brzkého rána ukázala zlepšení a podle vyjádření pořadatelů her a mezinárodní plavecké federace World Athletic nepřekročila koncentrace enterokoků a bakterií E.coli povolenou hranici. V úterý se plavci do vody kvůli vysokým hodnotám znečištění nedostali."Bylo to lepší, než jsem čekal," zhodnotil trénink německý mistr světa Florian Wellbrock, který bude na desetikilometrové trati obhajovat zlato z Tokia. Zatímco ne všichni plavci možnost tréninku v Seině využili a dali přednost přípravě v bazénu, Wellbrock se chystá vyzkoušet podmínky v řece i ve čtvrtek ráno. "Půjdu i před závodem žen. To rozhodně nemůže škodit," dodal.

Hry od začátku trápí kvalita vody v Seině, přestože organizátoři do vyčištění investovali 1,4 miliardy eur (35,6 miliardy korun). Minulý týden byly kvůli vysokému množství bakterií po deštích zrušeny plavecké tréninky triatlonistů a závod mužů byl přeložen.

První závod dálkových plavců je na programu ve čtvrtek, kdy by se v Seině měly představit ženy. Muži včetně českého reprezentanta Martina Straky mají desetikilometrový závod naplánovaný na pátek. V případě přetrvávajících problémů se mohou dálkoví plavci přesunout do Vaires-sur-Marne, kde se konají veslařské a kanoistické soutěže.

