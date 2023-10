Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Další budovy Libereckého kraje dostanou na střechy fotovoltaické panely. Elektrárny na budově Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou a budově D krajského sídla v Liberci přijdou na bezmála pět milionů korun. Elektrárna na gymnáziu bude mít instalovaný výkon 30,36 kilowattů (kW), ta na krajském sídle bude třikrát větší. Součástí zakázky je také pravidelná údržba po dobu tří let od předání, řekl dnes novinářům náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti).

"Předpokládám, že fotovoltaiky dokončíme ještě v letošním roce, pokud nám v tom nezabrání nějaká prudká změna počasí," doplnil Miklík. Kraj podle něj plánuje vybudovat solární elektrárny i na střechách dalších objektů, počítá se s nimi na novém centru odborného vzdělávání u Střední zdravotnické školy v Turnově, nových výjezdových základnách záchranné služby v Hrádku nad Nisou a Jablonci nad Nisou a také na nových domech pro lidi s postižením v Semilech, Benešově u Semil a ve Vratislavicích nad Nisou.

Výkon elektráren je zatím nastavený tak, aby se vyrobená elektřina v objektech spotřebovala. "Snažíme se teď umisťovat fotovoltaiky na všechny nové budovy, měly by pokrýt spotřebu těch objektů. Věříme na komunitní energetiku a my pak budeme tu energii moci využívat pro všechny naše organizace. Budeme prověřovat i možnost využít přebytky ve špičkách na výrobu zeleného vodíku pro naši veřejnou dopravu," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Kraj žádá na projekty dotaci, postaví je ale podle Půty bez ohledu na to, zda uspěje.

Cílem je podle Miklíka co největší soběstačnost. Největším projektem, který kraj připravuje, je výstavba fotovoltaické elektrárny na letišti Hradčany v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Počítá s instalovaným výkonem bezmála 104 megawattu, což podle odhadů přijde na tři miliardy korun. "Produkovala by zhruba dvojnásobek toho, co potřebuje na provoz nejen kraj, ale také jeho příspěvkové organizace. Až do prosince se k tomuto záměru konají předběžné tržní konzultace, přihlásit se do nich mohou zájemci do 20. října," dodal Miklík.

