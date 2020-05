Další jednání uhelné komise bude 5. června v Prunéřově

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Miloš Štáfek Uhelná komise má řešit útlum těžby uhlí a také celkový budoucí energetický mix ČR. / Ilustrační foto

V pátek 5. června bude v Prunéřově na Chomutovsku jednat takzvaná uhelná komise, která má řešit útlum těžby uhlí, ale také celkový budoucí energetický mix ČR. Na dotaz novinářů to včera sdělila mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová. Plénum komise se naposledy sešlo v polovině ledna, další plánovaná jednání byla kvůli epidemii covidu-19 odložena. V omezené formě fungovaly pouze pracovní skupiny komise. Energetická skupina ČEZ v červnu odstaví starší z prunéřovských uhelných elektráren - Prunéřov I o výkonu 440 megawattů (MW).

Uhelná komise byla zřízena loni. Má 19 členů, předsedají jí ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO) a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). První zásadní výstupy se podle dřívějšího vyjádření Brabce dají očekávat koncem letošního roku. Oborový web iUHLI.cz minulý týden napsal, že na základě vyjádření řady členů komise lze očekávat, že kvůli pandemii se termín protáhne.

Plánované jednání komise vítá člen uhelné komise za asociaci ekologických organizací Zelený kruh Jiří Koželouh z Hnutí Duha. "Je nejvyšší čas, aby se práce komise restartovala, takže vítám jednání v Prunéřově. Místo je zvoleno dobře - ukazuje, že zastaralé uhelné elektrárny je možné bez problémů odstavit. Ale i po odstavení Prunéřova I bude obrovský převis vývozu elektřiny z ČR, skleníkových emisí oxidu uhličitého i škodlivé rtuti. Takže zcela logický další krok je odstavit i zastaralé elektrárny Počerady a Chvaletice. To koneckonců může uhelná komise vládě poradit jako jeden z bodů svého doporučení," uvedl včera.

Elektrárna Chvaletice patří do skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Mluvčí firmy Gabriela Sáričková Benešová v polovině dubna řekla, že společnost i během současné koronavirové krize pokračuje v ekologizaci elektrárny. "Soustředíme se na snižování skutečných škodlivin, tj. oxidů dusíku, oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek, tak aby lidé na Pardubicku dýchali čistší vzduch," uvedla.

Majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady, která leží mezi městy Louny a Most je zatím ČEZ. Firma ale nevyužila opci, aby majitelem elektrárny, která svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi, zůstala. Také vlastníkem této elektrárny tak nejpozději od začátku roku 2024 bude skupina Sev.en Energy. Změnu majitele dlouhodobě kritizují ekologové, vadí jim zejména fakt, že Tykačova firma plánuje provozovat elektrárnu do budoucna déle než ČEZ.

Zástupci Sev.en Energy na březnovém setkání s novináři uvedli, že společnost chce zmodernizovat hnědouhelnou elektrárnu Počerady tak, aby mohla být v provozu i po roce 2028, kdy by měly začít platit další zpřísňující limity Evropské komise. Do elektrárny chce Tykačova firma investovat řádově miliardy korun.

Finanční ředitel ČEZ Martin Novák pak v nedávném rozhovoru s novináři uvedl, že společnost meziročně odstavila 500 MW uhelných bloků - dva bloky v Ledvicích o výkonu 220 MW, blok elektrárny Dětmarovice s výkonem 200 MW a výrobní bloky ve Vítkovicích o výkonu téměř 80 MW. Nyní bude následovat 440 MW z odstavené elektrárny Prunéřov I. Navzdory pandemii koronaviru chce podle něj firma pokračovat ve svých plánech, které počítají s tím, že ČEZ do roku 2040 odstaví většinu svých uhelných zdrojů.

