Desítky tun vánočních stromků z domácností v Olomouci skončí v kompostárně

Vozy technických služeb v pátek začnou v Olomouci svážet vánoční stromky, které mohou lidé odkládat vedle kontejnerových stanovišť na odpad. Několik desítek tun odstrojených jehličnanů odvezou do kompostárny, kde z nich vznikne zahradní hnojivo. ČTK to sdělila Hana Vacová z Technických služeb města Olomouce.

"Odstrojené stromky je nejlepší odložit ke kontejnerovému stání na odpad, ale odevzdat je mohou lidé i ve sběrových dvorech v Neředíně a v Hodolanech. Stejně tak je možné stromky nastříhat a dát do nádob na bioodpad nebo je položit vedle nich," uvedla Vacová. Vozy technických služeb pro vyhozené stromky poprvé vyjedou v pátek, další svozy budou následovat v nepravidelných intervalech do 14. ledna. Od 18. do 28. ledna pak budou pracovníci technických služeb odvážet odložené stromky společně se zimním svozem bioodpadu. Od února je odvezou s komunálním odpadem.

V předchozích letech bylo z ulic Olomouce do kompostárny každoročně po Vánocích odvezeno 40 až 50 tun stromků. Vyhozené vánoční stromky z domácností nelze využít jako zpestření stravy například zvířat v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Na stromcích totiž často zůstávají zbytky ozdob, a zvířata by se mohla o kovové háčky těžce poranit. Kvůli tomu je také zakázáno vyhazovat stromky do lesa.

"Pokud stromky přijímáme, tak pouze od prodejců. U nich je minimalizováno nebezpečí, že po odstrojení zůstane ve větvích cokoliv, co by zvířatům mohlo ublížit, ať už část ozdoby či háček," řekla ČTK mluvčí svatokopecké zoo Iveta Gronská. Podlle níby vánoční stromek určený ke zkrmení neměl být chemicky ošetřený a opatřený cedulkami. Z jehličnatých stromů zvířatům chutnají hlavně jedle a borovice.

