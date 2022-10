Developeři už často fotovoltaiku instalují, o zdražení nechtějí spekulovat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Developeři u bytových novostaveb už nyní navrhují prvky směřující ke snížení uhlíkové stopy. Shodli se na tom společnosti, které oslovila ČTK. Uvedli, že jde často právě i o fotovoltaiku, jejíž instalace by podle shody ministrů energetiky států EU měla být od konce roku 2029 proveditelná u všech novostaveb. Bez jasné legislativy je podle developerů složité odhadovat, zda rozhodnutí nepřinese zdražení.

Solární panely na domech se v poslední době stávají běžnými. "Fotovolaiku v našich aktuálních projektech již standardně připravujeme," přitakal Roman Havlíček z vedení JRD Development. Téma udržitelnosti často u novostaveb zmiňuje většina stavbařů s tím, že domy mají dále také tepelná čerpadla, řízené větrání, zelené střechy nebo retenční nádrže na dešťovou vodu.

Navíc v souvislosti s energetickou krizí žádají po developerech nízkoenergetické a udržitelné stavby i kupující. "Takové stavby nejen prokazatelně zvyšují kvalitu bydlení, ale také snižují energetickou náročnost bydlení a tedy i provozní náklady," uvedl analytik JRD Group Adam Greguš. Výkonná ředitelka největšího rezidenčního stavitele v ČR Central Group Michaela Tomášková přidala, že energeticky úsporná řešení a prvky šetrné k životnímu prostředí u novostaveb ušetří až 50 procent nákladů na vytápění v porovnání například s bytem v panelovém domě.

Šárka Tomanová, ředitelka aliance Šance pro budovy, uvedla, že bezemisní domy zapadají do nastaveného směru sledujícího cíle Pařížské dohody, že EU bude do roku 2050 klimaticky neutrální. "Za nás je to jenom potvrzení a nevychýlení z té dráhy. Směřujeme k větší soběstačnosti na zdrojích. Když se bavíme o udržitelnosti budov, tak řešíme nezávislost na zdrojích, využívání druhotných surovin a směřování k cirkulární ekonomice," řekla.

Společnost Skanska v Česku postaví první čtyřpodlažní bytovou dřevostavbu a developer uvedl, že dřevodům zajistí nižší uhlíkovou stopu až o 28 procent oxidu uhličitého méně proti konvenční výstavbě. "Rozhodnutí EU podtrhuje urgenci snižování energetické náročnosti budov, kterému se věnujeme řadu let. Nyní připravované projekty se tak z pohledu energetiky již přibližují pasivnímu standardu," řekla Renata Vildomcová, mluvčí Skanska Residential.

Developeři nechtějí komentovat, jestli změny nepřinesou zdražování, jelikož zatím neznají přesné nastavení legislativy a její dopady na praxi. Tomášková z Central Group uvedla, že je důležité, aby se ke zpřísňování norem požadovaných u nové výstavby přistupovalo racionálně. "A jejich zavádění nevedlo v důsledku jen k dalšímu prodražování výstavby," dodala Tomášková.

Tomanová z aliance Šance pro budovy upozornila, že jde o návrh členských států, který ještě není finálně schválený. Následně se evropská norma bude muset převést do české legislativy. "Pro nás bude důležitý aktivní přístup českých zákonodárců a úprava legislativy, která nám umožní naplnění těchto cílů u všech projektů v kratším časovém horizontu," řekla Vildomcová.

