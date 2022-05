Divadelníci otevřou na pražském Žižkově casino. Bude se v něm hrát pro ochranu přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Divadelní projekt s apelem na ochranu životního prostředí připravili divadelníci a muzikanti, kteří ho v červnu uvedou v žižkovském Paláci Akropolis. Premiéra večera nazvaného Art Casino - Hra o budoucnost bude 9. června, informovala ČTK za pořadatele Adéla Brabcová. V průběhu sedmi večerů si návštěvníci zahrají ruletu, blackjack a kostky o budoucnost planety za doprovodu koncertů a kabaretních vstupů. Výtěžek ze hry poputuje českému projektu Živá krajina, jehož úsilím je boj se suchem a vysycháním půdy.

"Jak čelit klimatické krizi prostřednictvím umění, finančně přispět ke změnám a být příkladem dobré praxe vztahu člověka a přírody? To je otázka, která se mi honila hlavou až do té doby, než mě napadlo propojit divadlo s casino hrami, beneficí a byznys sférou," uvedl ředitel Paláce Akropolis a souboru Spitfire Company Petr Boháč. "Exkluzivitou našeho casina je, že každá prohra znamená budoucí výhru pro projekt Živá krajina," doplnil.

Při hraní rulety, blackjacku, pokeru a kostek se hráči dozví pomocí menších divadelních výstupů o konkrétních problémech klimatické změny. V rolích krupiérů se představí performeři ze souboru Tantehorse, kteří jsou součástí roční divadelní laboratoře zabývající se tématem environmentální, společenské i politické odolnosti. Ve formě stand upu, rozpohybovaného storytellingu, stylizovaných přednášek nebo hudebních čísel divákům představí 50 kritických ekologických témat.

Atmosféru casina doplní vždy koncert jedné z českých interpretek, třeba Never Sol, vítězka kategorie objev roku letošních hudebních cen Anděl Annabelle, letošní objev jazzové scény Nika či zpěvačka Aiko, která koncertuje po celém světě a její tvář se objevila na newyorském Times Square v rámci Spotify kampaně Equal. Předposlední večer doprovodí písničkářka Ira Mimosa, která své příběhy vypráví ve francouzštině a v doprovodu kytary. Hudební tečku za casinem udělá herečka Erika Stárková.

Spolek Živá voda se snaží adaptovat českou krajinu na klimatické změny. Pomocí konceptu Živá krajina se zaměřuje na udržitelnost vody v silně vysušené přírodě a řeší akutní problémy současné české krajiny, k nimž patří sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze.

Zahrát si v Art Casinu znamená zakoupit si vstupenku, díky níž získá žetony do hry. Každá jeho prohra bude znamenat výhru pro benefiční projekt. Výherními žetony může vyměnit za dárky v podobě CD, knih, vstupenek a jiných uměleckých předmětů, nebo je odevzdá do kasičky a partnerská firma je promění v peníze, které věnuje Živé krajině. Základní cena vstupenky je 350 korun, ke koupi budou ale i za 500 nebo 1000 korun. Art Casino bude otevřené 9. až 11. června a 15. až 18. června vždy od 19:00 do 24:00.

