Dívčice podaly trestní oznámení kvůli strusce na soukromém pozemku Akupi

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obec Dívčice na Českobudějovicku podala na konci října trestní oznámení kvůli statisícům tun ocelářské strusky na soukromém pozemku v katastru obce. Pozemek, na němž jsou i další materiály, patří firmě Akupi. Podle vedení obce materiál znemožňuje přístup k vodovodnímu řadu do místní části Zbudov a obává se poškození životního prostředí. Akupi obvinění odmítá. Obci poslala předžalobní výzvu, aby nepoškozovala jméno firmy. Případ od loňska zkoumá Česká inspekce životního prostředí."Myslíme si, že na pozemku leží materiál, který obsahuje nebezpečné látky a může být nebezpečný pro okolí, kde jsou Zbudovská blata, vedle protéká Bezdrevský potok,“ řekl starosta Miroslav Stulík (nezávislý). Podle jednatele firmy Akupi Patrika Piláta je trasa potrubí volná, jen místy nad potrubím leží kompost.

Pozemek má deset hektarů, ocelářská struska leží na třech hektarech, různý materiál tam mají uskladněn další firmy. "Na našem pozemku je uskladněna dřevní hmota, cihelný a betonový recyklát, komposty, výkopová zemina. Množství se mění podle toho, jak to firmy potřebují. Struskového umělého kameniva je tam 180 000 tun, které bude využito třeba do staveb dálnic," řekl Pilát. Dodal, že strusku lze přetřídit a využít třeba na betonové konstrukce.

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Jihočeského kraje vydal sdělení, že struska na pozemku je odpad. Kdyby se měla využít jako povrchové kamenivo, vyžadovalo by to speciální rozhodnutí, uvedla vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady Hana Pacáková.

Ocelářskou strusku dováží do Česka firma Cemmax, která ji nakupuje od rakouské společnosti Voestalpine Stahl RLS-TECH jako odpad. Podle nařízení REACH Evropské unie byla tato struska zařazena mezi odpadní materiály jako neškodná pro životní prostředí, uvedla firma Cemmax. "My jsme ale tuto strusku firmě Akupi prodali jako kvalitní certifikovaný výrobek, který není škodlivý pro životní prostředí ani neskrývá žádná rizika," řekl jednatel Cemmax Vít Freylach. "Jako odpad jsme to dovezli, ale zpracovali v našem zařízení a dodali Akupi už jako výrobek," dodal s tím, že například v Ostravě se struska běžně využívá.

Česká inspekce životního prostředí kontrolu zatím neukončila. "Konvektorová struska je dle české legislativy odpadem," uvedla mluvčí Miriam Loužecká. Dodala, že inspekce zatím nezjistila, že by struska z Dívčic měla být nebezpečný odpad. "To však neznamená, že se jedná o volně použitelný materiál. Použití konvektorové strusky není možné bez platného povolení pro nakládání s odpady,“ dodala mluvčí.

"Konvektorová struska není zcela inertní materiál, existuje tak určité riziko výskytu a uvolňování škodlivých látek, zejména těžkých kovů. Její volné využití bez stanovených pravidel není proto žádoucí a může ohrozit životní prostředí,“ dodala Loužecká

Inspekce v roce 2020 uložila Akupi v souvislosti se struskou u Dívčic pokutu 180.000 Kč. "Tu jsme dostali za to, že jsme udělali z té strusky zpevněnou plochu, aby se tam dalo jezdit, jenže jsme to udělali bez stavebního povolení. I tuto strusku časem odvezeme na nějakou stavbu,“ dodal Pilát.

reklama