iRozhlas.cz: Skládka chemikálií v Nelahozevsi se musí podle soudu zlikvidovat

Nebezpečná skládka chemikálií v Nelahozevsi na Mělnicku se musí podle rozsudku Krajského soudu v Praze zlikvidovat. Na pozemku patřícím do katastru obce zůstala část sudů se styrenovými smolami, část už dříve dalo odvézt ministerstvo financí. Podle verdiktu soudu nejde o starou ekologickou zátěž, ale havárii, jak dlouhodobě upozorňuje starosta Nelahozevsi Jakub Brynda, informoval server iRozhlas.cz. Brynda ČTK řekl, že by se k likvidaci mělo přistoupit co nejrychleji a podle jeho osobního názoru by do ní mohla být zapojena i armáda.Starosta Nelahozevsi se snaží už šest let přesvědčit úřady i různé instituce, že situace vyžaduje naléhavé řešení, avšak neúspěšně. Proto se obec bránila soudně. "Skutečně ty styreny tečou, jsou karcinogenní," uvedl. Podle Bryndy by se mělo jednat bez dalších prodlení. Náklady na likvidaci nebezpečného odpadu dosáhnou podle jeho odhadu stovek milionů korun.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se k soudnímu rozhodnutí vyjádří až poté, co obdrží a seznámí se s rozsudkem. "Dokud nedostaneme písemné vyhotovení rozsudku, tak nejsme schopni podat žádné bližší informace," sdělila iRozhlasu mluvčí ČIŽP mluvčí Kateřina Berková. Na rozsudek čeká i ministerstvo financí.

Podle starosty by rozsudek měly všechny strany obdržet do 14 dnů a poté bude následovat 30denní lhůta na rozhodnutí o dalším postupu. Proti verdiktu je ještě možné podat kasační stížnost. Na zahájení úkonů se budou zřejmě domlouvat ČIŽP a Středočeský kraj.

"Je však nutné říct, že Krajský úřad dosud neměl v dané věci žádné kompetence, skládku styrenů řešila Česká inspekce životního prostředí a Ministerstvo financí ČR. Aktuálně nemáme tedy žádné podklady, ze kterých bychom mohli posoudit, v jakém rozsahu a jaká opatření bude nutné provést, ani jaké budou celkové náklady na odstranění havárie. Veškeré tyto údaje si budeme muset vyžádat od příslušných úřadů," odpověděla na dotaz ČTK mluvčí středočeského hejtmanství Zuzana Žídková.

Chemikálie byly do lokality u Nelahozevsi navezeny před rokem 1989, pocházely z nedalekých výrobních závodů.

