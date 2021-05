Do Berlína přicestoval Bidenův zmocněnec pro klima John Kerry

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ralf Broskvar / Shutterstock Demokratický prezident Biden učinil z ekologie prioritu. Přislíbil, že do konce tohoto desetiletí sníží USA své emise skleníkových plynů o polovinu oproti úrovni z roku 2005.

Důraz Spojených států a Evropské unie na ochranu klimatu posílí boj proti globálnímu oteplování, prohlásila německá ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová, která jednala se zmocněncem amerického prezidenta Joea Bidena pro otázky klimatických změn Johnem Kerrym."Nové a smělejší klimatické cíle v USA a EU ještě více podpoří globální tažení na ochranu klimatu," uvedla Schulzeová.

Demokratický prezident Biden učinil z ekologie prioritu. Přislíbil, že do konce tohoto desetiletí sníží USA své emise skleníkových plynů o polovinu oproti úrovni z roku 2005. Nařídil také návrat k pařížské klimatické dohodě, kterou jeho republikánský předchůdce Donald Trump odmítl. Biden by rovněž chtěl, aby do roku 2050 byly USA uhlíkově neutrální.

Stejný cíl neutrality, kdy emise oxidů uhlíku budou vyrovnané s jejich kompenzací, si vytyčila i EU. Německá vláda před týdnem rozhodla, že Německo bude postupovat rychleji. Neutrality skleníkových plynů chce dosáhnout již v roce 2045.

