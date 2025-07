Trh v USA zůstane klíčovým, česká Upcycling Group ale musí tlačit na dodavatele

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Americký trh má zájem o řešení vyvíjená českou společností Upcycling Group, která se zaměřuje na cirkulární ekonomiku, takže i přes nejnovější cla pro ni zůstane klíčovým trhem. Firma ale bude muset tlačit na své dodavatele technologických celků, aby více hledali subdodavatele přímo v USA. ČTK to řekl ředitel Upcycling Group Jan Skopeček. Zavedení cel 30 procent na zboží z Evropské unie od 1. srpna oznámil minulý týden americký prezident Donald Trump.Upcycling Group je spolumajitelem a generálním dodavatelem projektu multifunkčního recyklačního centra vznikajícího v kalifornském městě Lodi. Další takové centrum má vzniknout v Texasu. Kontrakt na výstavbu dvou ekotováren Upfactory, který firma podepsala loni, má hodnotu více než 15 milionů dolarů (okolo 320 milionů korun). Upcycling Group už se podílela na projektech v USA, Austrálii, Švédsku a na Novém Zélandu.

"Stávající výrobu v Kalifornii nově zvažovaná cla ovlivní jen minimálně, ale plánujeme letos objednávat výrobní zařízení pro další expanzi a v případě dodavatele z ČR neznáme konečnou cenu výrobního zařízení," uvedl Skopeček.

Linky byly podle něj speciálně vyvinuty pro konkrétní typ výroby a vstupních surovin, a tak je momentálně není možné pořídit jinde než v ČR. "Ke všemu nedodáváme žádné výrobky pro konečnou spotřebu, ale v podstatě vyspělé výrobní kapacity, které budou v USA dál generovat pracovní místa a roztáčet ekonomiku," uvedl Skopeček.

Největším problémem případných cel je podle něj jejich nepředvídatelnost jak co do výše, tak i co do data platnosti. "Pro nás to prakticky znamená, že v případě dodávek z EU neznáme cenu do poslední chvíle," uvedl ředitel.

Předchozí zavádění cel vyšlo přesně do doby, kdy firma posílala po moři do Kalifornie dvě upcyklační linky na zpracování kompozitních obalů. Upcyklace je proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či výrobky.

"Doslova jsme je měli 'na vodě'. Nejhorší byla ta nejistota, chvíli to vypadalo na 100 procent, chvíli na 30 procent. Nakonec to skončilo desetiprocentním clem, což na poslední chvíli negativně ovlivnilo celkovou bilanci projektu navýšením nákladů o statisíce dolarů," uvedl Skopeček.

Výrobcem linek je ostravská firma Lisa Tech. Její ředitel Martin Klepáč řekl, že situaci bedlivě sledují a vyčkávají, jaká cla budou nakonec uvalena. Lisa Tech vyvíjí a vyrábí Eko-linky, které dokážou zpracovat a přetvořit tříděný komunální odpad na desky, jež mají další využití ve stavebnictví i dalších oborech.

"Vzhledem k tomu, že naše společnost provádí projektové plnění dodávek, nejsme schopni se v USA předzásobit, jak to učinily například jiné české firmy. Jaká finální tarifní cla budou na dovoz uvalena a hlavně s jakou platností, k tomu se nakonec postavíme čelem a budeme hledat řešení pro plnění našich dodávek do USA," uvedl Klepáč.

